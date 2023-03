Las fotos del cumpleaños de Nara Ferragut con Marcelo Polino, Mora Godoy y muchos famosos

Con la fotografía a cargo de @paoli.ph, Nara eligió un look total black, con una mini negra, musculosa y zapatos a tono, y un colgante en tonos dorados que le daban el toque al estilo canchero que eligió la conductora.

La mesa dulce, en los mismos tonos que todo el salón, estuvo a cargo de @emmanueldesign.ar para el candy bar, y la torta en manos de @aldanavlopez.

Nara Ferragut recordó su momento más duro

Nara Ferragut habló de sus malas experiencias a causa del alcohol en el ciclo Seres Libres, que conduce Gastón Pauls por Crónica, y explicó el proceso que atravesó para recuperarse luego de una internación.

"Me encanta el mensaje, el concepto, porque yo hoy me siento un ser libre y durante mucho tiempo no lo fui", detalló Ferragut sobre su decisión de brindar la entrevista. "Estoy aprendiendo a caminar", remarcó.

Luego agregó: "Me estoy dando cuenta de que uno puede estar aferrado a un montón de cosas, pero podemos romper esas cadenas, dar ese primer paso y pedir ayuda".

"Yo siento que estuve ahí, en el fondo, en el pozo, que la pase muy mal y que salí a pedir ayuda", indicó Nara antes de describir: "Estuve en lugares muy oscuros. Yo era mi peor enemiga".

Luego contó que tenía una productora y padeció momentos muy duros en lo profesional: "Tenía mucha gente dependía de mí. Yo les pagaba el sueldo y después no tenía para morfar. Terminó explotando por los aires".

"Eso fue algo que me encadenó y que pasó porque no sabía realmente lo que quería ser. Quería agradarle al otro, que el otro me quiera, comprar afecto y cariño", destacó.

"Cuando uno está mal laboralmente busca salir adelante, uno quiere disfrutar", dijo. Sin embargo, confesó: "Me mataba los fines de semana, tomaba de todo y la volvía a pasar mal".

Ante estas experiencias, la conductora detalló que en una fiesta por el día del amigo sufrió su peor momento. "Termine muy mal, tomando alcohol, de todo. Llegué a mi casa y dije: 'Yo no quiero vivir más'", reveló.