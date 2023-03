Las fotos del debut de Noche al Dente en América TV con Fernando Dente

Martín Bossi fue el primer invitado de la noche y en una entrevista íntima confesó: “Es muy difícil hacer amigos en el medio, vos sos otro -le dijo a Dente- y con vos me pasó algo que pasa cuando uno se pone más grande y quiere transmitir información. Vos me enseñaste mucho y me quise brindar a vos, y acompañarte en este camino", cerró emocionado.

El cierre musical fue con Nahuel Pennisi que, junto a Fer, interpretaron a todo ritmo el hit Universo Paralelo.