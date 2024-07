El tremendo cruce a los gritos de Nazarena Vélez con Eliana Guercio: "En la guerra todo vale"

Nazarena Vélez y Eliana Guercio - cruce Captura LAM.jpg

“Ella tomaba partidos y era conchuda. Cuando yo fui a hacer un reemplazo de Flor de la V era muy difícil porque hacíamos el mismo personaje y me la hiciste parir como buena soreta. De repente no hacía cosas y me quedaba como ‘ayudame’. Tu actitud fue chota. En otra obra siguió siendo chota. Esa es mi percepción, siempre lo fuiste”, agregó Vélez con una verborragia, pareciera contenida desde hace años.

Ante semejante rosario, Guercio no se quedó callada y respondió claramente molesta: “Con ella sabía que me tenía que llevar bien. Un día ella cayó de culo. Yo obviamente te ignoro y no invierto más que eso, no es que me tomo el trabajo de hacerte pasar mal. Vos sí, que traías gente para que te aplauda a vos y me abuchee a mi. Yo no tuve esas actitudes con vos”.

Fue allí que luego de un picante ida y vuelta entre la angelita y la mujer de Chiquito Romero, Nazarena Vélez se sinceró por completo con Eliana Guercio disparando lapidaria: “En la guerra todo vale y bueno, yo te la devolví”.

Virginia de Gran Hermano disparó contra Eliana Guercio tras acusar a los jugadores de enfermar a Furia

A mediados de junio pasado, desde A la Barbarossa Virginia Demo apuntó fuerte contra Eliana Guercio, panelista de los debates de Gran Hermano, por su postura extrema a favor de Furia, quien acababa de ser eliminada del reality.

La humorista dijo que la mujer de Chiquito Romero cruzó los límites al afirmar que Juliana se enfermó por culpa de sus compañeros. "Me parece una barbaridad lo que hizo Eliana Guercio. Me parece terrible que una persona culpe a jugadors de enfermar a una jugadora".

"Me parece realmente grave. No puede decir que nosotros la enfermamos a Furia. Furia ya tenía este diagnóstico. Ella me dice en la casa que antes de entrar le habían dicho que existía la posibilidad de tener ese diagnóstico", agregó.

Además, Virginia recordó que Furia afirmó que sus problemas de salud estaban vinculados al conflicto por la comida en la casa. "Es una locura decir que se enfermó por no comer bien dos semanas. Y tampoco la dejamos sin comer", enfatizó.

Por último, la rubia fue tajante con su opinión sobre los dichos de Eliana Guercio. "Me parece muy mal que una persona que está en un panel, en TV abierta, en un canal importante, nos acuse de enfermar a una participante. Me parece terrible", sentenció.