Nazarena Vélez y Yanina Latorre repudiaron a Furia de Gran Hermano por una desubicada actitud con Mauro

Claro que ya fuera de concurso, el ahora exhermanito explicó durante El Debate que terminó aceptando al haber sentido casi la obligación de hacerlo para evitar otro escándalo, como el de días pasados.

Furia y Mauro - captura GH.jpg

Así las cosas, durante el análisis de esta situación dentro de Gran Hermano en el programa de Ángel de Brito, informe mediante, Nazarena Vélez no dudó en desaprobar con vehemencia la actitud de Scaglione. “Es tremendo. Me pongo en el lugar de la mamá de Mauro y veo a uno de mis hijos en una situación así, con una chica que días previos por no querer tener relaciones sexuales se pone así de violenta, y me desespero”, argumentó.

Al tiempo que agregó: “Él ya no sabía cómo, de una manera educada y amorosa, decirle ‘no quiero tocarte, flaca. No tengo ganas. No quiero dormir con vos’”.

Por su parte, Yanina Latorre intervino coincidiendo con su compañera al asegurar: “Yo la mato… Él tiene derecho a decirle que no”. Asimismo, cuestionó no sólo a Furia sino también a la producción de GH al preguntar enojada “¿Por qué una mujer puede obligar a un hombre y si hace lo mismo el hombre es un desastre?”.

“Si hubiera sido al revés, Gran Hermano ya lo hubiera sacado de la casa”, deslizó Yanina. En tanto, Nazarena concluyó contundente: “Sí, la vemos a la piba y decimos ‘esto es un horror’. Porque yo repito, la banco a la piba, me parece la jugadora de la casa, pero esto es un horror, y punto”.

Embed

¡Polémica en Gran Hermano! Furia admitió que recibió información del afuera: "Me contaron cosas"

La jugadora más popular de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione le reveló recientemente a Bautista Mascia que recibió información del afuera.

Según la participante, cuando salió de la casa más famosa del país, para hacerse los estudios médicos, habría recibido información del exterior. Luego, al regresar al juego, la tatuada recibió el diagnostico de leucemia estadio 1.

furia gran hermano.jpg

“Igual perdón, pero cuando yo... a mí...”, le confesó al uruguayo en una conversación en el patio haciendo señas. "¿Cuando vos qué? Perdón, estaba distraído", le respondió Bautista.

Ahí, Furia bajó la voz y le contó: “Cuando yo fui al hospital me contaron un par de cosas”.