Las fotos del glamoroso cumpleaños de Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand y su exclusivo grupo de amigos
Con la presencia de su madre, la indiscutida diva televisiva Mirtha Legrand, Marcela Tinayre celebró sus 75 años en una velada que reunió a algunos de sus hijos, sus nietos y sus amigos más cercanos. Aquí, fotos exclusivas.
1 nov 2025, 12:53
Como cada 31 de octubre, el cumpleaños de Marcela Tinayre es todo un evento en el mundo de la farándula , quien acostumbra a celebrarlo en familia y con amigos, en el que una de las mentoras de la tradicional celebración es, sin duda, su famosísima madre Mirtha Legrand.
Así, este viernes no fue la excepción y la hija de la diva de los almuerzos reunió a familiares y muchas de sus famosas amistades para festejar sus 75 años en su casona de Barrio Parque, en Palermo.
Tal como ya es toda una costumbre, tanto la cumpleañera como los asistentes a la íntima celebración posaron frente a las cámaras de PrimiciasYa. Así pudo verse el look elegido por la conductora de La noche de Mirtha (El Trece), quien lució un diseño clásico pero más que elegante: para esta ocasión eligió un vestido de encaje negro con brillos, combinado con un chal al tono.
Al tiempo que la anfitriona de la fiesta optó por un estilo más chic, con un vestido corto blanco con lunares negros, que acompañó con unas sandalias color camel.
A la velada no faltó casi nadie de la familia porque dijeron presente todos sus nietos donde se destacó Ámbar de Benedictis con su minifalda negra con botas altas y el detalle fue un remerón con una foto impresa de su abuela con ella de bebé. Claro que también asistió su hijo Nacho Viale junto a su pareja Lucía Pedraza, y por supuesto su icónica madre. Pero extrañamente la gran ausente de la noche fue Juana Viale, quien recientemente regresó de Europa.
Asi, desde Teté Coustarot, Mora Furtado, Baby Etchecopar y su pareja, Martín Cabrales, el abogado Mauricio D'Alessandro y su esposa, la también abogada Mariana Gallego -representante legal de Chiquita Legrand-, fueron algunos de los amigos de Marcela que la acompañaron como todos los años a soplar las velitas en su noche que coincide casualmente con Halloween.
Qué dijo Marcela Tinayre sobre la postura de Mirtha Legrand en el conflicto con su histórico chofer
En marzo de este año se dio a conocer que Marcelo, quien fuera el histórico chofer de Mirtha Legrand durante décadas, había sido desvinculado de su puesto. Según trascendió, la decisión habría estado vinculada a que el empleado había reclamado el pago de horas extras que había realizado a lo largo del tiempo.
En diálogo con Intrusos, el ciclo de América TV, Marcela Tinayre habló sobre cómo había tomado Mirtha Legrand esta situación y detalló quiénes se encargaban de resolver estos temas administrativos.
"Esto está manejando por los administradores de mamá y por ahí Marcelo no sabía y pasó algo raro, entonces hay que llegar a un acuerdo y se verá", explicó por entonces la conductora, aunque evitó dar los nombres de quienes estaban a cargo de estos asuntos.
Marcela también se refirió al estado de ánimo de su madre frente a la polémica: "Mamá está regia, muy bien de humor. Los comentarios son una cosa, la realidad es otra. Aparte, para qué a esta altura de la vida mentir o decir cosas, es un absurdo cuando todo se puede saber". Con estas palabras, Tinayre dejó en claro que Mirtha siempre mantuvo la tranquilidad a pesar del revuelo mediático.
La conductora reveló además cuál era la postura de Mirtha Legrand respecto al conflicto con su ex chofer: "Quiere que se revuelva el tema, eso sí. Eso puede generar que te sientas descolocada, pero creo que todo va a tener un feliz arreglo".
Por otra parte, Tinayre comentó que, luego de la salida de Marcelo, muchas personas se ofrecieron para ocupar el cargo: "Mamá tiene rutinas. ¿Sabés la cantidad de personas que se han presentado voluntariamente? Muchísimos, en mi casa me tiraban papelitos. Me sorprendió la falta de trabajo también".