Las fotos con las que Pampita y Roberto García Moritán enfrentaron los fuertes rumores de crisis 

Sin necesidad de emitir declaración alguna, a la jurado del Bailando 2023 (América TV) le bastó con el sólo hecho de posar acaramelada frente a las cámaras junto al economista.

Como de costumbre, Carolina deslumbró ante los flashes vestida de rosa y con sensuales transparencias acallando así cualquier versión que muchos suponen podría haber surgido por la mudanza que están haciendo esta semana, después de que Pampita lo adelantase en PH, Podemos Hablar.

En tanto, durante la mañana de este jueves, Pampita decidió repostear la historia virtual del periodista Gustavo Méndez en la que negó separación alguna entre la jurado del programa de Marcelo Tinelli y su marido, como para que no quede ninguna duda.

Pampita le respondió sin piedad a Juli Puente en el Bailando 2023: "A la fila, mi amor"

Este miércoles Pampita le contestó sin piedad y con altura a la influencer Juli Puente en el Bailando 2023 (América TV), de Marcelo Tinelli. "A la fila, mi amor", lanzó filosísima.

Resulta que después de que Charlotte Caniggia bailara en el caño, el conductor del ciclo llamó a varias personas a la pista para que demuestren su talento con el dispositivo. Entre ellas, se acercó Juli Puente que estaba participando del programa de streaming.

Ahí, la modelo y jurado del certamen de baile intervino en la charla entre Tinelli y Puente y disparó: "Marcelo, la señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming".

"Dijo que yo le dije que vaya al camarín para tocarle la cola", afirmó Pampita. "No, ellos me sacaron de contexto", se defendió la influencer. Ni lenta ni perezosa, la modelo le contestó: "Dale, decí la verdad, que al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije '¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?'".

Y agregó: "Pero no te toqué la cola, no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que... qué bueno que lo aclaramos cara a cara".

Ahí, Puente quiso explicar la situación: "Dejame que lo explique. Grabamos juntas un programa y el equipo de Pampita es un amor, yo los conozco a todos, y fui al camarín y ella hizo un comentario de mi cuerpo". "Viniste solita al camarín, no te dije 'vení al camarín'", le respondió la modelo.

"Sí, porque te quería saludar, porque te amo", expresó Juli. "¿Por qué inventaste esto hoy?", le preguntó la conductora. "No lo inventé, no me dejaron que lo explique", aseguró la influencer. "A la fila, mi amor", cerró la discusión Pampita.