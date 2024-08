Las fotos de las románticas vacaciones de Maju Lozano y su pareja en México

MAju Lozano y su novio en Riviera MAya.jpg

De esta manera, Maju viajó a las paradisíacas playas de la Riviera Maya para encarar lo que queda del año recargada de energía. Así lo hizo saber la propia conductora desde sus redes sociales, quien se mostró feliz y distendida disfrutando del sol, el mar, la playa y las exquisiteces aztecas.

MAju Lozano en Riviera Maya 3.jpg

En tanto, en medio de su estadía en el caribe mexicano, Maju Lozano recibió la noticia de la nominación al Martín Fierro de Todas las tardes, el programa que ella condujo durante 10 temporadas en las tardes de El Nueve hasta el año pasado, que competirá en la terna de Mejor Magazine.

Maju Lozano en Riviera Maya 4.jpg

El emotivo recuerdo de Maju Lozano a su mamá, a un año de su muerte: "Es durísimo"

A poco más de un año de la muerte de su mamá Ana María, Maju Lozano la recordó emocionada en su visita a Noche al Dente (América TV), donde abrió su corazón y confesó cómo lleva su ausencia.

“Mi madre era bailarina de flamenco, fue bailarina de flamenco. Ella falleció hace un año, se cumplió el 29 de mayo. Yo pedí no hablar de esto, querido”, expresó con su característico humor la conductora de Cocineros Argentinos.

Al tiempo que confió: “Este año fue durísimo. Mi mamá tuvo un cáncer terminal, pero uno cree que, por ser una persona adulta, estás más preparada. No hay edad para quedarse huérfana. Yo soy muy de que se me aparece, como que creo mucho en eso, no sé si es verdad o no, pero es lo que me pasa a mí”.

Por último, Maju se refirió a Ana María con el más dulce de los recuerdos hacia ella. “Entiendo que, como toda madre, ella quería verme feliz y yo soy muy feliz haciendo Cocineros Argentinos. Tuve una mamá hermosa, tengo una mamá hermosa y la encuentro en todos lados. Mi mamá bailó hasta el último día de su vida, hasta que pudo”, concluyó a flor de piel.