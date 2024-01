Las fotos de las vacaciones en familia de Martín Palermo en Punta del Este, a puro baile al ritmo de Los Totora

Allí se mostró animado y a puro baile junto a su pareja Jessica Geneux y sus hijos en un show que brindó la banda de cumbia Los Totora en un exclusivo balneario.

martin palermo los totora 4.jpg

Mientras aún se desconoce cuál será el nuevo club que lo tendrá como DT, el ex futbolista de Estudiantes y Boca Juniors aprovecha estos días de descanso en la playa antes de retomar el trabajo en 2024.

Fue un día a puro sol y cumbia para Martín Palermo y su familia, quienes disfrutaron de un gran momento todos juntos en el comienzo del verano 2024.

La sorprendente respuesta de Martín Palermo cuando le preguntaron si dirigiría a River

Martín Palermo, entrenador que dejó su puesto en Platense tras llegar a la final de la Copa de la Liga Profesional, y destacado ídolo de Boca, respondió de manera llamativa cuando le preguntaron sobre su reacción ante la posibilidad de dirigir a antiguos rivales como Racing, Independiente e incluso River.

"¿Un rival? Obviamente, mi trabajo es dirigir al equipo que me proponga ser entrenador, que tenga un proyecto. Uno está preparado para dirigir a cualquier equipo. No solamente en el fútbol argentino, uno evalúa cualquier propuesta en el exterior también", afirmó el Titán, quien participó en el Juego de las Estrellas de Brasil en el emblemático estadio Maracaná, según expresó en una entrevista con TNT Sports.

Palermo podría haber sido el técnico de Boca en caso de que Andrés Ibarra y Mauricio Macri hubieran ganado las elecciones. A pesar de recibir el respaldo de una multitud que le pedía fotos, el exdelantero reveló que también fue insultado por apoyar a la fórmula opositora. En una entrevista con La Red, compartió: "Que el hincha de Boca me haya dicho 'traidor' fue lo que más me dolió".

En esa misma entrevista, Palermo habló sin tapujos sobre su relación con Juan Román Riquelme, otra leyenda de Boca y actual presidente del club: "No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia vamos a durar tres días. Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca".