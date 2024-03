Las fotos de Pampita y Benjamín Vicuña celebrando el cumple de Bautista con todos sus hijos juntos

Pampita posteo cumple 16 de Bautista Vicuña.jpg

Allí pueden verse a Vicuña y Carolina Ardohain posando junto a Bautista, quien está rodeado por todos sus hermanos de esta gran familia ensamblada: Anita García Moritán, Beltrán Vicuña, Benicio Vicuña, Beltrán Vicuña, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña.

Bautista Vicuña 1.png

Por supuesto, el actual marido de Pampita, Roberto García Moritán, también fue de la partida dado que se lleva súper bien con los chicos. Y no sólo ello, sino que además su hija Delfina también fue invitada a la celebración, según la propia modelo y conductora mostró en la publicación. ¡Felicidades!

Bautista Vicuña 2.jpg

Pampita recordó a su hija Blanca y reveló el emotivo pedido que le hizo: "Me lo mandaron del cielo"

Pampita estuvo como invitada en La Noche de Mirtha (El Trece) el sábado pasado y recordó a su hija Blanca, quien murió el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía seis años, a causa de una neumonía hemorrágica.

En el ciclo de la diva, la modelo abrió su corazón y contó el pedido que le hizo años después de su muerte. "Todos los 8 son especiales, no solo el de septiembre, que es el aniversario, sino todos los meses. Es un día que mis hijos saben que mamá está más reservada, más intimista. Es un día que me permito sentir más", comenzó diciendo.

pampita y blanca .jpg

"Un 8 estaba haciendo un comercial en Chile, que no siempre estoy ahí para esa fecha, ahí está el cementerio pero yo vivo ahora en Argentina. Siempre me costó no poder ir cuando quiero. Cuando terminé de grabar fui al cementerio a llevarle flores y a contarle a Blanca cómo está todo, que es como un ritual. Charlando pensé que ya habían pasado varios años y dije: 'Me parece que esta vez te voy a pedir algo: quiero un amor bueno, un amor bueno de verdad, que quiera ser familia, ame a tus hermanos y me acompañe en el día a día y entienda mi trabajo'. Yo nunca pido nada porque soy muy agradecida", relató Carolina Ardohain.

Y agregó: "Lo pedí como nunca en la vida, con lágrimas, con emoción. Todo lo demás lo tengo, pero quería un amor en mi vida. Fue la única cosa que le pedí al cielo. Y meses después apareció Robert y tenía todo eso que había pedido, lo reconocí muy rápido. Y él quería lo mismo, tener una compañera, amaba a mis hijos y quería formar una familia. Yo digo que me lo mandaron del cielo porque era lo que quería".