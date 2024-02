Pampita le dedicó un dulce mensaje a Magnolia Vicuña por su cumpleaños: "Hermosa"

Pampita mensaje para Magnolia Vicuña.jpg

En el posteo, la China describió sobre la celebración: "Magnolia y su 'fiesta squishy'. Salió todo tan pero tan lindo, gracias a cada uno de los que trabajaron para hacerlo posible, a cada invitado. Les dejo todos los datos de quienes formaron parte para que ojalá puedan llamarlos y tengan mucho trabajo".

El actor chileno también compartió en sus historias de Instagram una dulce foto con su hija. En la imagen se los ve a ambos frente a la torta de cumpleaños.

Benjamín Vicuña y Magnolia.jpg

La contundente respuesta de Pampita a quienes criticaron la forma de peinar a su hija

Con la final del Bailando 2023, Pampita habló en una nota con Intrusos (América) acerca de sus proyectos a futuro y también aprovecho para dedicarle un momento a su hija más pequeña, Anita.

La modelo estaba expresando sus ganas de trabajar en cine como un proyecto pendiente cuando la panelista Karina Iavícoli decidió preguntar por su hija menor:“¿Donde está Anita? Para mi, es mi ser preferido de esa familia. Esa niña es tan linda…”, deslizó.

En eso, Pampita esbozó una cálida sonrisa y aseguró: "En casa". “Es tan divertida, es muy graciosa y creo que está sobre estimulada al tener tantos hermanos. Tiene unas conversaciones geniales y es media salvaje también”, agregó.

Anita Moritán

Además profundizó en la relación que tiene con sus hermanos y resaltó: “Juega todo el tiempo con varones y juega muy físico, la revolean, la alzan, va a una cama elástica y sale volando, ella ya está acostumbrada”.

“A mi me encantan los peinados que le haces, cuando le haces esas colitas con la pelusita que tiene”, mencionó la conductora del programa, Flor de la V, y Pampita aprovechó para hacer un descargo acerca de dicha cuestión.

Recordando ciertos cuestionamientos que recibió en las redes sociales, la modelo sentenció: “La gente piensa que esta re tirante pero no está tan tirante, no se preocupen. Porque a veces me dicen esta muy tirante y no, el pelo es tan finito que queda así. No sufran".