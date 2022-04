Las fotos prohibidas de Fede Bal tras el accidente en Brasil

Así, desde la clínica donde se encuentra internado y a la espera de poder concretar la intervención quirúrgica Fede Bal habló este lunes con distintos medios argentinos donde relató en primera persona la terrible experiencia. “Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes”, relató entre otros detalles.

Fede bal cola 1.jpg Fede Bal desde la clínica en Río de Janeiro, mientras espera la operación de su brazo fracturado.

En tanto, algo más tranquilo hasta lograr concretar la operación que le arregle el brazo fracturado y tras recuperarse continuar con sus actividades, Bal se tomó con bastante humor la situación y decidió emular alguna escena cinematográfica. Así, hace algunas horas compartió desde su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 2 millones de seguidores una imagen suya caminando por los pasillos de la clínica carioca con el barral del suero y la clásica bata hospitalaria mostrando la cola.

Fede Bal cola 2.jpg Con bastante humor se tomó la situación de su accidente Fede Bal, y desde la clínica de Río de Janeiro mostró la cola.

El crudo relato de Fede Bal tras su accidente en Brasil: "Me fracturé el antebrazo en tres partes"

Este lunes, Fede Bal habló en Intrusos y dio detalles del accidente, que casi le cuesta la vida. "Fue una accidente bastante difícil. Todavía se me viene imágenes de lo que pasó, cuando me voy a dormir", expresó el conductor de Resto del mundo al ciclo de América TV.

Fede explicó en qué consisten los vuelos en parapente con motor, la actividad que estaba realizando en Brasil. "Para que la gente entienda, es como un parapente, pero tiene una estructura rústica. Tiene un motor que es como la hélice de un avión", detalló. Y explicó "Hubo una ráfaga de viento. La estructura se da vuelta, volvamos y rodamos".

fede bal flor de la v intrusos.jpg Fede Bal habló con Intrusos (América TV) este lunes, donde contó detalles del accidente que casi le cuesta la vida.

El hijo de Carmen Barbieri mencionó el accidente le dejó varias heridas. "Me caí al piso y se me cayó encima todo motor. Todos corrían, gritaban y no sabían qué hacer. Yo me agarré el brazo y dije: 'chicos, tranquilos, no corran, ¿alguien puede llevarme a una clínica?'. Terminé con el antebrazo fracturado en tres partes. También me fracturé la nariz y me rompí un pómulo", describió.

Por último, Fede reveló que es la primera vez que sufre un accidente de estas características. "Alguna vez me fracturé un dedo jugando al fútbol, pero nunca me ocurrió algo así", concluyó.