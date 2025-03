Las fotos de Shakira en la Argentina: saludó a sus fans y deslumbró con su look

En todos momento, la estrella se mostró de muy buen humor ante los fans que esperaba para poder verla. Shakira deslumbró con su look, canchero, pero con un detalle llamativo: una campera con la frase "las mujeres ya no lloran".

Detalle Look Shakira.png

De hecho, se acercó al sector donde se encontraban aguardando por ella, regaló besos, firmó autógrafos y se sacó fotos con sus admiradores. Muchos de ellos llevaron carteles y regalos para demostrar sus amor por la colombiana.

Shakira tiene un gran número de fans en la Argentina, que esperaban su visita al país desde hace años. La última vez que la colombiana estuvo en Buenos Aires fue con “El Dorado World Tour”, en 2018.

Crédito: RS Fotos.

Shakira fue dada de alta tras ser internada de urgencia y reveló qué le sucedió

Tras la preocupación que se generó a nivel mundial, la cantante colombiana Shakira dejó la clínica privada de Lima donde permaneció internada.

La artista llegó a Perú para una doble presentación en ese país pero un inesperado problema de salud la obligó a suspender.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", publicó Shakira en sus redes sociales.

Mientras se espera un parte médico oficial, desde la capital peruana se generó polémica por una supuesta filtración de datos sobre la salud de la cantante.

Horas más tarde, Shakira volvió a publicar en sus perfiles oficiales. "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma", posteó. Ya había dejado la clínica.

Conocida la noticia, cientos de fanáticos de la colombiana se agolparon en la puerta de la clínica. Acamparon e hicieron guardia hasta saber qué ocurría.

Según testigos, la cantante colombiana arribó al hotel en una camioneta negra, acompañada de su hijo mayor.

La artista ingresó al hotel caminando, luciendo un look casual con un pantalón de buzo gris, una camiseta negra y unos lentes oscuros, manteniendo su característico estilo discreto en medio de la atención que genera su presencia.

La incertidumbre sobre el futuro del concierto de Shakira ha generado gran expectación, especialmente tras los recientes contratiempos que afectaron su gira.

Shakira

Qué le pasó a Shakira

Tras varias horas de rumores y comentarios en redes sociales, la cantante colombiana Shakira confirmó en sus redes sociales que quedó internada por un cuadro abdominal.

La artista tenía todo listo para presentarse en Lima, luego de casi 30 años que no visitaba la capital de Perú. Precisamente, la expectativa es muy grande entre los fanáticos, que hasta llegaron a acampar en cercanías al lugar del recital.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, escribió en su comunicado.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, añadió en su extenso comunicado.

"Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.

“Mi plan es realizar este show en cuento sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shak”, agregó.