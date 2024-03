Las frases picantes de Nicole Neumann para Fabián Cubero tras conocerse que la denunciará por malos tratos

image.png

"Tratar bien a las personas es mejor que publicar versículos bíblicos diarios que no practicás", dice una de las publicaciones que Nicole colgó en sus historias. Enseguida, la diosa sumó una placa en inglés con el siguiente mensaje: "Si sos papás de niñas pequeñas, recuerda: la manera en la que hablas y tratas a su madre, es como ellas al crecer esperan que les hablen y las traten los hombres. Asegúrate de que sea algo para sentirte orgulloso de ti".

Finalmente, en otro de sus posteos, la diosa de las pasarelas compartió otra frase reflexiva, que es evidente tiene a Fabián Cubero como destinatario. "Como un hombre trata a la madre de sus hijos es un gran reflejo de sí mismo", sentenció.

Nicole Neumann reveló qué dos nombres Manu Urcera le prohibió elegir para su hijo: "Me los rebotó"

Nicole Neumann dará a luz a mediados de junio a su primer hijo, fruto de su relación con Manu Urcera. La modelo que también tiene tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, habló de su maternidad con Socios del Espectáculos (El Trece).

"¿Podés adelantar algunos de los nombres?", le preguntó el cronista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich."No sé si quiere que lo diga, no se lo pregunté, por las dudas no voy a decir nada. Ahora estamos entre dos nombres", reveló la rubia.

Acto seguido, los periodistas quisieron saber quién tenía la última decisión en cuanto al nombre. "Las chicas opinan, también, obvio, pero la decisión final la va a tener él", afirmó.

Y agregó: "El nombre no es normal, normal, pero tampoco es exótico. Tenía dos pensados de antes que me los rebotó. Romeo y Lorenzo, eso me los rebotó. Bueno, le gustaron más otros".