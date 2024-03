El categórico gesto de Indiana Cubero que evidencia cómo está el vínculo con Nicole Neumann

Lo cierto es que Nicole Neumann, orgullosa del crecimiento en el modelaje que da su hija, comentó en el posteo: "¡Qué linda!", junto a varios emojis de felicidad. Sin embargo, su hija optó por no comentar nada.

indiana cubero posteo respuesta a fabian cubero.jpg

Sin embargo, para con su padre Fabián Cubero, tuvo una actitud completamente diferente. El ex futbolista comentó con mucha alegría la publicación de su hija.

“¡Qué grande que estás mi amor! Sos tan linda, tan buena persona. Te amo tanto”, escribió Poroto. A lo que Indiana respondió con mucho afecto y el emoji de un corazón: “Te amo, pa”.

En tanto, Mica Viciconte, novia de Cubero, comentó la publicación con varios emojis de aplausos. Hace varios meses Indiana decidió irse a vivir con su padre y su pareja en medio de rumores de alguna distancia y diferencias con su madre.

Lo cierto es que este gesto en público de la adolescente comentando el mensaje de su padre y no el de su madre alimenta aún más el trascendido de distancia de hace unos meses con la top model.

indiana cubero.jpg

La explicación de Nicole Neumann sobre el abrupto cambio de colegio de su hija Indiana Cubero

Por estos días, en pleno comienzo de un nuevo ciclo lectivo, desde Intrusos, América Tv, revelaron que Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se cambió de colegio y ahora asiste a otra institución separada de sus hermanas Sienna y Allegra.

Vale recordar que la adolescente hace más de un año decidió mudarse a la casa de su padre y Mica Viciconte, en medio de escandalosas versiones de pelea con Manu Urcera, por entonces novio de su madre.

En este contexto, las cámaras de LAM abordaron a Nicole Neumann a la salida de las grabaciones de Los 8 escalones (El Trece) para preguntarle sobre éste tema, entre otros.

“Yo vine a trabajar. No tengo ganas de hablar, bueno, hace rato que no, y sigo en esa misma línea”, reaccionó de entrada ante la consulta del notero sobre la actual relación con su hija y el padre de ella.

Al tiempo que agregó evasiva: “No, chicos, nada. De verdad, yo estoy en un momento de paz total, de amor total. O sea, ni idea. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica, no necesito hablar de nadie”, mientras subía a su camioneta.

Fue allí cuando, ante la consulta puntual sobre el abrupto cambio de colegio de Indiana, Neumann fue clara y directa.“No me molestó, y de hecho lo charlamos todo. O sea, yo tuve que ir a firmar el pase del colegio en el que estaba y a reunirme con el colegio al que va”, explicó.

Por último, la esposa de Manu Urcera concluyó revelando: “Es un colegio al que yo fui con mi hermana, somos exalumnas. Es un colegio que me encanta, así que, si ella está feliz, obviamente la apoyo en sus decisiones”.