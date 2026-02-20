Josefina Pouso se cansó de Tomás Dente y reveló por qué lo demandó: "Amenaza a..."
Minutos antes de la primera audiencia judicial, Josefina Pouso explicó en Desayuno Americano los motivos por los que decidió llevar a juicio a Tomás Dente, así como luego de ella informó qué sucedió y cómo seguirá la demanda.
20 feb 2026, 09:54
Este viernes, Pamela David comenzó Desayuno Americano (América TV) anunciando que sobre las 9 de la mañana Josefina Pouso se ausentaría del aire para presentarse en una audiencia virtual de conciliación, paso previo a todo juicio, tras demandar a Tomás Dente por calumnias e injurias.
"Yo le inicio de acciones legales a Tomás Dente después de una catarsis que hizo en su programa en NetTV de nueve minutos y pico, que se dedicó a difamarme, a decir barbaridades de todo tipo, mentiras, calumnias, injurias", comenzó detallando la integrante del magazine del canal del cubo al tiempo que expresó: "Y bueno, dije, me cansé, no me merezco este trato de nadie y me parece que esta es la forma de remediar las cosas".
Asimismo, sobre el motivo de su demanda detalló: "Es una catarata de injurias y calumnias, una detrás de la otra de forma reiterada, insistente, con mentiras. Más de nueve minutos dura ese video, esa editorial, y me parece que hay momentos donde esto no es libertad de expresión, esto no tiene nada que ver con eso, y me parece que la única forma de empezar a frenar a este tipo de personalidades o de estos dichos es iniciando las acciones correspondientes".
Fue allí que remarcó que la demanda es por calumnias e injurias debido a que dijo cosas que no son ciertas, y el punto límite fue el meterse con sus hijas. "Me pareció un montón. Habla de mis hijas, mete a mis hijas en el medio. Desea que no les pase nada. O sea, amenaza a mis hijas", argumentó señalando que en sus dichos sobre ella "hay delitos bastante complejos".
Qué pasó en la audiencia virtual de conciliación entre Josefina Pouso y Tomás Dente
En tanto, apenas 20 minutos pasados del horario fijado para la audiencia de conciliación online, cuando Josefina Pouso regresó al set televisivo contó que Tomás Dente se presentó pero informó que no llegaron a nada. "No se retractó", contó la panelista mientras detalló que el periodista dijo tener pruebas de todo sus dichos.
"Se presentó, por supuesto. Yo pensé que no, la verdad que sí. Con su abogado no llegamos a nada. Le da la posibilidad el juez de disculparse frente a lo dicho. No lo hizo, no se retractó ni nada. Dijo que no, que tiene las pruebas suficientes para acreditar todo lo que dijo de mí", informó la panelista aún atónita por la postura desafiante de Dente.
Así, la integrante de Desayuno Americano anunció sin más que ahora irán a juicio, si bien confió que al ser un tema penal los tiempos son largos. Y si bien analizó que es bien probable que Dente y sus asesores legales especulen con que ella se canse y renuncie a las acciones legales, retirando la denuncia, Pouso dejó en claro que no lo hará dado que piensa llegar hasta las últimas consecuencias.
"A mí, que digan de mí que yo soy una trola me tiene sin cuidado. Pero el límite fue cuando metió a mis hijas. Cuando metió a mis hijas, cuando dijo que yo era una cochina porque le había sido infiel al padre de mis hijas, estando mis hijas ahí", sentenció furiosa.