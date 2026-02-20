Josefina Pouso se cansó de Tomás Dente y reveló por qué lo demandó: "Amenaza a..."

Josefina Pouso demandó a Tomás Dente - captura Desayuno Americano

Qué pasó en la audiencia virtual de conciliación entre Josefina Pouso y Tomás Dente

En tanto, apenas 20 minutos pasados del horario fijado para la audiencia de conciliación online, cuando Josefina Pouso regresó al set televisivo contó que Tomás Dente se presentó pero informó que no llegaron a nada. "No se retractó", contó la panelista mientras detalló que el periodista dijo tener pruebas de todo sus dichos.

"Se presentó, por supuesto. Yo pensé que no, la verdad que sí. Con su abogado no llegamos a nada. Le da la posibilidad el juez de disculparse frente a lo dicho. No lo hizo, no se retractó ni nada. Dijo que no, que tiene las pruebas suficientes para acreditar todo lo que dijo de mí", informó la panelista aún atónita por la postura desafiante de Dente.

Así, la integrante de Desayuno Americano anunció sin más que ahora irán a juicio, si bien confió que al ser un tema penal los tiempos son largos. Y si bien analizó que es bien probable que Dente y sus asesores legales especulen con que ella se canse y renuncie a las acciones legales, retirando la denuncia, Pouso dejó en claro que no lo hará dado que piensa llegar hasta las últimas consecuencias.

"A mí, que digan de mí que yo soy una trola me tiene sin cuidado. Pero el límite fue cuando metió a mis hijas. Cuando metió a mis hijas, cuando dijo que yo era una cochina porque le había sido infiel al padre de mis hijas, estando mis hijas ahí", sentenció furiosa.