Las lágrimas de Julieta Prandi por la violencia que padeció Ángela Leiva

Al escucharla, Prandi se movilizó al recordar también su historia personal: "Esto te lo digo ya como mujer y no como conductora: cuando te dicen que sin ellos no vas a poder, que no servís para otra cosa y que ellos son tu talento y tu poder, salir a desafiar eso... Perdón", dijo con la voz quebrada.

Y añadió entre lágrimas: "Leí tu historia y las mismas frases escuché yo. Leí eso y dije: es por ahí, escucharlo, uno hace que se lo crea. Ayudame Tucu (López). Uno se cree que no puede, te lo hacen creer".

"Cuesta mucho salir del lugar que nos llevan que uno es un trapo de piso. Es muy loco. En mi caso, nací cantando y estuve 8 años con él y de repente faltaba que me diga que me había parido", precisó Ángela Leiva.

angela leiva 1.jpg

Ángela Leiva llega por primera vez al Luna Park

La cantante de cumbia Ángela Leiva se presentará por primera vez en el estadio Luna Park el 4 de diciembre, donde repasará los grandes éxitos de su carrera y sus temas más recientes.

Ángela se encuentra en plena gira por todo el país que lleva por nombre “Amor Prohibido Tour”, luego de la cual cerrará el año en el mítico Estadio ubicado sobre Av. Madero para repasar las canciones de toda su carrera y sus grandes éxitos.

La mega artista promete un cierre de año con un show espectacular con la que pasará a la historia entre las artistas más destacada en el género.

Ángela Leiva es sin lugar a dudas la abanderada de la música tropical y popular de nuestro país, con un caudal de voz único, pero sobre todo es dueña un carisma impactante con el que va conquistando los corazones de la gente escenarios tras escenarios.