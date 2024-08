Las primeras vacaciones de Luciano Castro y Griselda Siciliani en un destino soñado: el video

Sin embargo, decidieron mantenerse alejados del conflicto, y así fue como en las últimas horas fueron captados vacacionando en las increíbles playas de Brasil.

"Luciano Castro y Griselda Siciliani, que no salió en el video, disfrutando del solcito, la playa, y el mar en Brasil”, escribió Pochi de @gossipeame junto al video que le envió un seguidor.

En el clip, se puede ver al actor caminando de espaldas hacia la orilla del mar con los brazos abiertos. Si bien Griselda no aparece junto a él, según lo informado por el usuario, se encontraría cerca aunque no lo suficiente para salir en plano.

Embed

La filosa declaración de Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Luciano Castro: "Ninguna salió invicta"

La relación de Flor Vigna y Luciano Castro no deja de estar en el ojo de la tormenta y en las últimas horas, fue Sabrina Rojas quien decidió opinar acerca de la infidelidades del actor, y dejó un tremendo mensaje.

Lo cierto es que tiempo después de hacerse pública su separación, Flor Vigna decidió contar que Luciano la había engañado con quien hoy su nueva pareja, Griselda Siciliani.

"Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si cuento uno, tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma", contó la artista.

En medio del triángulo amoroso, Sabrina no quiso quedar afuera y en Paso en América (América), deslizó: “Pero Flor ¿el picaflor no fue para Occhiato? Porque ahora la escucho y le cabe a Luciano".

"No le saquen el puesto de picaflor a Luciano porque yo creo que, de todas de todas las que pasamos por ahí, ninguna salió invicta. Así que Gri crucemos los dedos que seas vos esta vez y que no te suceda", cerró sin pelos en la lengua.