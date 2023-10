Las provocativas fotos que Sofía Clérici le envió a Romina Malaspina: "Me quiso levantar"

“Tuve una situación muy particular ahí”, comenzó diciendo. “Quería que nos vayamos juntas. Me quiso levantar”, recordó la participante del ciclo de Marcelo Tinelli, quien contó que estaba festejando en el lugar el cumpleaños de una amiga.

“Primero me hizo enviar un champán a la mesa, y después, cuando fui al baño, ¡zácate!, estaba ahí”, detalló. “Me empezó a hablar para que nos vayamos juntas y como que fue muy imprevisto para mí. No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así”, agregó.

“Después me estaba yendo, y en el estacionamiento me dio un pico. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado. Me robó un beso, casi un chape”, reveló Romina.

Luego, para corroborar la historia, Záffora se acercó a Malaspina y ella le mostró los mensajes, fotos y videos que le envió Clérici. “Hola, hermosa, somos vecinas. ¿Estás en Nordelta?”, leyó el conductor.

El descargo de Sofia Clérici tras el escándalo de las fotos con Martín Insaurralde

Luego de que Sofia Clérici publique en su cuenta de Instagram varias postales de sus vacaciones en Marbella, acompañada de Martín Insaurralde, se desató un escándalo político que obligó al ex de Jésica Cirio a renunciar al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

Por estas horas, la modelo que el sábado subió a su cuenta fotos y videos con Insaurralde, escribió su descargo y habló del tema que está en boca de todos.

“Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar”, escribió mediática al comienzo de su descargo.

“Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive sola allá”, aseguró a continuación y sumó que “luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, justificó.

Criticada por ostentar diferentes regalos que muchos supusieron fueron un obsequio de Insaurralde, la modelo aclaró que “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.