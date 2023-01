Laura Fidalgo contó toda la verdad de su relación con Alfa de Gran Hermano 2022: "Nunca en mi vida..." 

"¿Dónde salió eso? No lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Sé lo que pasó esto del video" fue la primera reacción de Laura Fidalgo ante la consulta del notero del programa de Ángel de Brito.

Laura Fidaldo - Nunca en mi vida vi a Alfa - Captura LAM.jpg Desde LAM (América TV), Laura Fidalgo desmintió a Alfa sobre la supuesta relación de la que habló el participante de Gran Hermano 2022.

Asimismo, agregó: "El sábado empiezo a responder mensajes por Instagram y me dicen 'mirá lo que están diciendo'. ¿Quién es Alfa? Y claro, me acuerdo que acá hacíamos vivos y a veces se metían. Mi amiga Nancy me llama y me comenta de esta persona Alfa".

Y contundente afirmó la reconocida bailarina: "Lo que sí me molestó mucho fue los comentarios que dijo fuera de lugar. Eso me parece una bajeza total porque vos decís 'un tipo grande, maduro, adulto que de a entender'... no lo conozco. Nunca lo vi y me parece que no está bien".

Por último, Fidalgo aniquiló a Alfa y lo trató de mentiroso. "Ya sé que es un juego, pero bueno trabajar la inteligencia emocional y jugá con la verdad, no con una mentira. Sí es real que en un momento yo le respondí por Instagram, porque la gente me mandaba mensajes de fuerza por lo de mi papá", cerró contundente.

Gran Hermano 2022: se supo por qué Camila se acerca cada vez más a Alfa

Desde que entró a la casa de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio creó un fuerte vínculo con Walter Alfa Santiago. Al principio, todo indicaba que era por estrategia, pero ahora muchos hablan de un romance.

Este miércoles en LAM (América TV), Laura y Florencia, las hermanas de la joven, hablaron sobre la relación entre ellos y explicaron por qué creen que hay tanta química.

camila-alfa-2022.jpg

"La personalidad de Alfa es parecida a la que tenía mi pápá, que era de tirar chiste, de ser frontal. Tal vez, por eso, ella se acercó a él", sostuvo Florencia.

Laura también coincidió con su hermana. "En mi casa, Alfa nos hace acordar a papá", enfatizó y expresó qué consejo le daría a Camila: "Si se llevan bien, está buenísimo. Ahora, si no quiere saber nada, estaría bien que se lo diga".