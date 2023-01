Gran Hermano 2022: la cuestionable actitud de Alfa con Camila por la que podría ser sancionado

En tanto, en la últimas horas las redes sociales explotaron al hacerse viral un video donde se la ve a Camila vaciando un balde en la pileta de la cocina, y de repente se le acerca Alfa por detrás quedando al borde del contacto piel con piel.

Allí se la escucha a ella reaccionar, visiblemente incómoda: “¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Alfa... ¡Salí... Quiero vaciar el balde nada más!”, gritó la rubia al sentir tan cerca a su compañero, mientras el hombre de las bandanas le susurraba cosas al oído, llegando a escuchárselo a Alfa disparar: "C...uda sos vos".

Lo cierto es que desde Twitter estas imágenes de este acercamiento de Alfa no consensuado por Camila causó indignación e incluso varios los usuarios aseguraron que el participante se había pasado al “apoyar” a la chica, llegando a sugerir que merecía la expulsión del programa.

Gran Hermano 2022: el video que muestra las verdaderas intenciones de Alfa con Camila

Desde hace semanas está en boca de todos la particular relación que mantienen Walter Alfa Santiago y Camila Lattanzio dentro de Gran Hermano 2022 (Telefe). Mientras que algunos aseguran que la joven que ingresó en el repechaje buscó la protección del hombre fuerte del reality, otros afirman que entre ellos hay atracción sexual.

Así, durante El Debate se vio una charla entre Walter y Camila, sobre por qué lo habían llamado a Alfa al confesionario. "Me preguntaron por vos, que cuáles eran mis sentimientos hacia vos", le confió él al tiempo que ella reaccionó preguntando: "¿Y qué les dijiste?".

"Que yo te quería mucho, que te quería muchísimo" fue la respuesta del hombre, ante lo que Gran Hermano le consultó si ella no era demasiado chica para él, dado que tiene 61años mientras que ella tiene 21.

Así, el participante agregó que respondió firme: "No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años". Y remató con un comentarios claramente machista, aunque en tono de broma: "Menos mal que no tenés cincuenta porque sino perdías".

Así las cosas, en las últimas horas y tras esta charla, se viralizó un breve video en las redes sociales donde se ve claramente cómo Alfa abraza desde atrás a Camila, y según parece le da besos en el cuello, lo que confirmaría la atracción del sexagenario hacia Lattanzio.