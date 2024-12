Laura Ubfal fue letal con Delfina De Lellis por sus repudiables dichos en Gran Hermano 2024: "Sos..."

"Entraste diciendo que 'las modelos no somos tontas' y mostraste que sos re tonta porque no conocés Gran Hermano. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying y queriendo ser una villana para la que no te da la altura. Entonces, por qué hiciste eso. ¿No conocía el juego?", comenzó diciendo la rubia.

"Sí, lo conocía. También hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije pero sinceramente no me acuerdo haberlas dicho. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás. Así que quiero pedir perdón. Yo no soy así", le respondió De Lellis.

Luego, Marina Calabró coincidió con una observación que hizo el conductor Santiago del Moro. "También me llamó la atención que esos dichos vengan de una persona tan joven, y me llama la atención hoy que digas 'capaz no tuve filtro'. Y no se trata de tener filtro, se trata de que eso no esté en tu esencia, de que lo 'desinternalices', si es que cabe la expresión".

Embed

La tenaz opinión de Julieta Poggio sobre la eliminación de Delfina de Gran Hermano 2024

Este martes en A la Barbarossa (Telefe) analizaron lo que dejó la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2024, en la cual Delfina De Lellis tuvo que dejar la casa más famosa del país.

“Ella no era consciente de que estaba en Gran Hermano. Se mandaba un comentario detrás de otro. Venimos de ediciones en las que los comentarios cancelables no daban”, señaló Gastón Trezeguet.

Embed

Julieta Poggio, que estuvo invitada al programa de Georgina Barbarossa, sumó: “Eso demuestra lo que es. No podés actuar en Gran Hermano, te sale tu verdadera personalidad”.

Además, la modelo señaló que Carlos se piensa fuerte luego de haber sido el primero en dejar la placa. “Carlos piensa que lo bancan porque salió primero de la placa, pero eso se va viendo más adelante, cuando las placas son más jugadas. Ahora la gente vota por el hate y el foco era Delfina”, consideró.

Al igual que Juli, Trezeguet fue contundente sobre el motivo por el cual Delfina dejó el juego. "Delfina tuvo bastantes comentarios cancelables. Le decía feas a todas", sentenció.