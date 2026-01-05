Laurita Fernández reveló el verdadero motivo por el que no usa "Laura" en su carrera

Por último, Laurita cerró el intercambio con una frase que dejó clara su posición: “A mí me gusta y me da ternura”.

laurita fernandez y moria casan

¿Por qué se pudrió todo entre Laurita Fernández y El Nueve?

Laurita Fernández atraviesa un momento clave en su carrera televisiva. La propia conductora había dejado entrever que su continuidad en Bienvenidos a Ganar por la pantalla de El Nueve estaría llegando a su fin con sus últimas declaraciones en Intrusos (América TV).

“Terminamos ahora a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuando es necesario hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse. Me voy a hacer la temporada y no tengo ningún destino en televisión confirmado", expresó Laurita, dejando abierta la chance de evaluar nuevas propuestas laborales.

En el programa que llevan adelante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la periodista Paula Varela aportó más información sobre el clima interno en El Nueve. Según contó, existe un fuerte malestar con la conductora.

"Gran enojo en El Nueve con Laurita Fernández y su permanencia en el canal. Esto pasó en la mesa chica dice: ‘Me llamó una alta cabeza de Telefe donde me dijo que Laurita lo estaba llamando y escribiendo pidiendo trabajo todo el tiempo’", relató Varela. Y añadió: "A esta persona de El Nueve le molestó muchísimo y cuando se reunieron para ver lo que va a pasar el año que viene, el canal plantó bandera y se enojó con Laurita, esto es así".

La panelista fue más allá y aseguró: "El canal dice: ‘Si se quiere ir que se vaya’", dejando en claro la postura de la emisora. Además, reveló los nombres que ya se analizan como posibles reemplazos para el ciclo de entretenimientos.

Entre los candidatos figuran "Flor Vigna, el Pollo Álvarez, Hernán Drago, Manuel Wirtz, Mariano Peluffo", aunque dos de ellos aparecen con mayores posibilidades de quedarse con la conducción.

"De estos cinco, que ya fueron hablados y tentados, el favorito es el Pollo Álvarez y el segundo nombre en caso que él no cierre es el de Flor Vigna", concluyó Varela.