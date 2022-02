Laurita Fernández y Benjamín Vicuña, juntos en cine

laurita fernandez 1.jpg

La película titulada S.O.S. soy papá se rodará en la provincia de Mendoza y el ex de Pampita y La China Suárez interpretará a un hombre que se entera de un día para el otro que es padre de una niña que vive en un hogar.

Acto seguido, conocerá a Marina (Laurita Fernández) que se pondrá en la piel de una asistente social. Veremos luego cómo se desarrollará la historia.

benjamin vicuña.jpg

Nicolás Cabré habló por primera vez de su ruptura con Laurita Fernández

El actor Nicolás Cabré visitó el programa de Germán Paoloski hace unas semanas y se refirió a la reciente ruptura con Laurita Fernández. "No sufrí mucho por amor, cuando las cosas no funcionan se corta y listo", se sinceró.

“La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo. A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”, graficó Nicolás Cabré sobre la cuestión.

Además intentó ser correcto al explicar: “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”.

Y para redondear , sumó: “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así. A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.