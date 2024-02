Lauty Gram confirmó su romance con La China Suárez y reveló lo que siente por ella

Embed

"¿Estás enamorado?", retrucó la panelista del ciclo de Carmen Barbieri. “Sí, siempre estoy enamorado.... de la vida”, acotó, con especial cuidado para no nombrar a la actriz, que no tiene intenciones de exponer detalles de su vida sentimental.

De todos modos, Majo Martino comentó que el cantante le confirmó que está en pareja con la bellísima actriz. "Le pregunté en off: '¿qué pasó con la China?'. 'Estamos juntos. Volvimos', me dijo. Él no lo quería decir en on porque la China genera noticias un montón de tiempo", remató la periodista.

El doloroso descargo de Lauty Gram tras su crisis con la China Suárez: "Me apoyo en ustedes"

Días atrás se habló de una fuerte entre la China Suárez y Lauty Gram. Si bien nunca oficializaron una relación, ciertos indicios en las redes, y ocasiones donde se mostraron juntos, demostraron que llevan un vínculo más allá de la amistad.

Sin embargo, recientemente se descubrió que ambos se habían dejado de seguir en redes y Pochi de @gossipeame aseguró que el joven había sido visto llorando por la actriz.

De esta forma, en medio de las versiones de crisis, Lauty sorprendió con una extensa carta en sus historias de Instagram donde admitía estar atravesando un momento doloroso en su vida personal.

"Gracias a todos mis seguidores que siempre están ahí, a los que responden mis historias con mensajes lindos, los que me escuchan diariamente. Gracias de corazón a todos ustedes", comenzó escribiendo en sus notas del celular, a las que luego le sacó una captura.

Lauty Gram y China Suárez

"En mi vida tengo días buenos y días malos como cualquier persona, aunque nunca demuestre los malos. Es ahí en donde más me apoyo en ustedes, en sus mensajes y las historias en donde me etiquetan escuchando mis canciones. Les agradezco infinitamente por apoyarme, gracias a ustedes me levanto con motivación todos los días y con ganas de seguir haciendo canciones", siguió.

En eso se abrió acerca de un aspecto muy guardado de su personalidad y continuó: "Soy una persona muy solitaria que habla con muy poca gente (algo que pocos saben), así que sepan que ustedes me dan la mayor fuerza también para seguir metiéndole a full".

"Perdón si no puedo contestar sus mensajes algunas veces, es que no estoy mucho con el celu y también tengo demasiados como para responder todos. Pero la mayoría, sepan que los leo... Gracias y a seguir rompiendo", cerró.