Leo Alturria se mostró junto a una estrella trans paraguaya ¿Su nuevo amor?

“Esta mañana encontré a ‘Fabu Pop’, así se hace llamar ella, Fabiana. Le mandé un mensaje a ella para preguntarle porque vi unas historias en su Instagram, que es abierto, compartiendo anoche una cena, que era de a dos. Era una cena de a dos con un toque de romanticismo. Historias de ella donde se los ve comiendo juntos. Él se deja arrobar, se muestra”, explicó pícara la modelo devenida en panelista.

Leo Alturria y Fabu Pop historia OK .jpg Leo Alturria junto a la estrella trans paraguaya Fabu Pop. Así se mostraron en las últimas horas desde la cuenta de Instagram de ella.

Asimismo agregó sobre Fabu Pop: “Ella es paraguaya, es hermosa y es una estrella allá. Es protagonista de varios espectáculos teatrales, está en la Argentina porque está haciendo trámites en la embajada de Tailandia, porque es la primera persona trans de Paraguay que va a ir a competir a un concurso internacional representando al país”.

Y como para concluir que lo que hay entre la paraguaya y el cordobés es algo más que una simple amistad, sumó: “Y me cuentan que Leo Alturria le mandaba muchos fueguitos en sus historias de Instagram. Y que ella no le daba mucha bola, pero cuando viene a Buenos Aires, como le parece un bombonazo, le puso un corazoncito y él la invitó a salir. Y se fueron a cenar y ella me lo definió como ‘una persona mágica’”. Tan mágica que, además de fotografiarse juntos, desde la cuenta de Instagram de ella también también se mostraron cantando y tocando el piano.

La contundente frase de Leo Alturria sobre la relación con Lizy Tagliani

Fue a fines de marzo cuando en Intrusos contaron que Leo Alturria estaría saliendo con Antonella, una joven que vive en Luján y es empleada en una farmacia. Pero, al parecer, también había estado intentando recomponer el vínculo con Lizy Tagliani.

"Leo está jugando a dos puntas. Estaba conociendo a una chica, pero también me consta que estaba volviendo con Lizy", señaló Marcela Tauro en el ciclo de América TV. Así, Leo habló con Intrusos y lanzó una definición contundente sobre su vínculo con Lizy.

lizy.jpg Lizy Tagliani y Leo Alturria fueron novios durante 2 años, hasta el verano pasado.

"No la escuché llorar nunca. Y eso me partió el alma. Le pedí disculpas por todo lo que esta pasando", afirmó el ex de la capocómica. Además, Leo remarcó que pretende mantener un vínculo de amistad con su ex.

"Vamos a seguir siendo amigos. Muy buenos amigos. Ella se siente parte de mi familia. Y así queremos que sea nuestro vínculo", sentenció.