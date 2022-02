El sorprendente cambio de look del ex novio de Lizy Tagliani, Leo Alturria

Leo Alturria posteo cambio de look.jpg La nueva imagen de Leo Alturria tras separarse Lizy Tagliani. ¿O acaso está en plena etapa de reconquista de la actriz y conductora?.

La pregunta es qué dirá al respecto su ex, Lizy Tagliani, ante tanto piropo. ¿O es que acaso hubo reconciliación entre ellos?. Porque si bien lo que se dijo en su momento que es llevaban separados un par de meses, lo cierto es que el cordobés y la humorista siguen teniendo contacto casi a diario. Es más, anoche estuvieron juntos dado que Alturria fue a buscar a Lizy al teatro, donde ella se presenta en el Lola Membrives con la desopilante comedia Los Bonobos, y luego fueron a comer con amigos.

Leo Alturria y Lizzy Tagliani en Los Bonobos.jpg A pesar de estar oficialmente separados, Leo Alturria y Lizy Tagliani anoche cenaron juntos después de la función teatral de ella.

Así las cosas, hace unas horas fue el propio Leo Alturria quien compartió desde sus historias de Instagram la citada cena junto a Lizy Tagliani y la flamante parejita blanqueada de Christian Sancho y Celeste Muriega, entre otros amigos.

Embed

Ángel de Brito contó un explosivo detalle sobre la separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria

Tras el sorpresivo anuncio de Lizy Tagliani contando que estaba separada de Leo Alturria, después de dos años y medio juntos, el muchacho señaló a la conductora de haberle sido infiel junto a una tremenda frase. “Yo la dejé”, indicó. Ahora Ángel de Brito contó un explosivo detalles sobre cómo habría sido el final de la relación.

“¿Qué pasó acá? Pasemos al #LizyGate que como no me siguen, no se van a ofender como ‘WanMauro’”, arrancó escribiendo el periodista desde Instagram. “Se pudrió todo hace dos meses. Esta fue la última nota de la pareja”, añadió, sobre la entrevista que dieron ambos en No es tan tarde, el ciclo de Germán Paoloski.

lizy-tagliani se pudrió todo.jpg La explicación de Ángel de Brito sobre la ruptura de Leo Alturria y Lizy Tagliani.

De Brito señaló que la disolución de la pareja fue por un chat. “Leo le descubrió un mensaje a Lizy con un chongo. Era solo histeriqueo, nunca pasó del chat”, reveló.

“Leo le pidió a Lizy que no lo mate, por eso ella escribió ese descargo amoroso rebuena onda. Demasiado para mi gusto”, opinó Ángel sobre el posteo de la conductora. “Leo ‘la picó’ acusándola de infiel”, comentó.