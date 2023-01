¿Lío Pecoraro se va del programa de Georgina Barbarossa? La palabra del periodista

Luego, agregó sobre su excompañera y nueva integrante de la conductora de Telefe: "Se suma al éxito de la mañana, la va a romper. Bueno, ella ya conoce a medio mundo ahí. Será a partir de febrero; en enero se toma vacaciones".

Sin embargo, no todos están felices con la llegada de la exangelita. Anoche, Ángel contó detalles de la nueva polémica que se desató en el programa Georgina. Y es que, el conductor de LAM reveló que un panelista abandonará el ciclo.

Lío Pecoraro le respondió a Ángel de Brito

De Brito anunció que Lío Pecoraro dejará A la Barbarossa ante la llegada de Pía Shaw y, por otro lado, resaltó que Nancy Pazos no está contenta con esta novedad: "A mi me cuentan que se va Lio y que Nancy está del orto con la llegada de Pía".

PrimiciasYa se contactó con Pecoraro y aseguró que "No tengo ninguna noticia de eso y tengo un contrato recién firmado por todo 2023. Únicamente nos contaron que se suma Pía y me encanta que así sea. No me dijeron nada que no seguiría, esa es la verdad".