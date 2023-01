Ángel de Brito reveló el verdadero motivo por el que Pía Shaw se fue de LAM

Pero el conductor de LAM no estaría tan seguro: "me voy no tengo nada, me voy a vivir la vida, al campo, nadie le creyó", dijo Angel sobre Pía, un poco en serio y un poco en broma, con la firme sospecha de que ya tenía su nuevo desafío en mente. "Justo a ella que le encanta laburar", sumó.

"Me llamaron de Telefe para contarme que Pía ya firmó ser una de las nuevas panelistas de Georgina Barbarrosa, y se incorpora en febrero", adelantó Ángel, y confesó que de algún modo él intuía que tenía algo en la mira a pesar de haberlo negado.

Una angelita abandona LAM abruptamente y sus compañeras se enteraron en vivo

Ángel de Brito anunció a mediados de diciembre que una nueva angelita se incorporaría la semana al ciclo, y para sorpresa de todas, una de las actuales panelistas también les dio una sorpresa: reveló que abandonará el ciclo a fin de año

Para el asombro de todas, Ángel comenzó contando que se enteró este lunes mismo de la noticia, y decidió compartirla con todas en vivo para ver su reacción.

"Muchos de los que están en el control se acaban de enterar en este momento. Fueron dos años maravillosos, estuvo buenísimo, no me pelee con ninguna, las quiero mucho estoy feliz, pero creo que esta bueno en esta profesión probar cosas nuevas", reveló Pía Shaw luego de que Ángel revele que se trataba de ella.

"Quedé helada", aseguró Yanina Latorre; y Nazarena Vélez se lamentó porque cosechó una muy buena relación con su compañera: "La amo a Pía es todo lo que está bien", indicó.

Tras dedicarle sólo palabras de agradecimiento y buenos deseos para lo que viene, el conductor reveló que la personalidad que se incorpora la semana que viene al ciclo para ser una nueva angelita será Marixa Balli.