ANGUSTIADA

Qué dijo Lissa Vera sobre la misteriosa desaparición de Lowrdez Fernández: "Nos dirigimos a denunciar..."

Preocupada por la situación de su amiga Lowrdez Fernández, antes de que apareciese a través de un confuso video, Lissa Vera manifestó su intención de actuar legalmente para saber qué pasa con su compañera de Bandana. Mirá.

23 oct 2025, 11:52
Lo que parecería una enorme confusión sobre el paradero de Lowrdez Fernández, desató un escándalo de proporciones en el que hasta intervino la policía, tras la denuncia denuncia de la mamá de la integrante de Bandana preocupada al no saber nada de ella desde hacía varios días.

Así las cosas, mientras este jueves por la mañana los medios difundían la alarmante noticia al tiempo que la policía daba curso a un operativo en la casa de la pareja de la cantante, Lissa Vera -compañera del grupo musical-, difundió un mensaje sobre el tema manifestando su preocupación y su accionar para dar con su amiga.

De esta manera, a través de las Instagram Stories de Lissa pudo leerse: “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lowrdez, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella. En este momento, nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la Justicia”.

IG Lissa Vera sobre desaparición de Lowrdez Fernández

Lo cierto es que todo comenzó el miércoles por la noche cuando Mabel López, madre de Lowrdes, se dirigió a la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad para denunciar oficialmente la desaparición de su hija. En tanto, luego la denuncia fue formalizada ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, en la que la señora detalló que perdió todo contacto con la cantante desde el pasado 4 de octubre.

Fue así que desde Desayuno Americano (América TV) abordaron con preocupación el tema y mostraron desde el móvil el operativo policial en el domicilio de la artista en Palermo. Pero allí, el propietario del inmueble -quien no sería otro que la expareja de la cantante, Leandro García Gómez- declaró que Lowrdez ya "no vivía más allí" y que ya no tenía relación con la joven.

Por su parte, tras semejante revuelo mediático, lo cierto es que Lowrdez Fernández apareció a través de sus redes sociales, y con un confuso video que subió a sus historias virtuales de Instagram, aseguró molesta que sólo estaba enferma.

Qué dijo sobre su desaparición Lowrdez Fernández en el misterioso video que subió a sus redes sociales

La preocupación de Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, se disparó tras varios días sin tener noticias de su hija desde el 4 de octubre, lo que la llevó a presentar una denuncia policial. La situación generó alarma en torno a la integrante de Bandana, que finalmente apareció en sus redes sociales para explicar, a través de un video, los motivos de su ausencia y la falta de comunicación durante esos días.

Según consta en la denuncia, López informó a las autoridades que desconocía el paradero de su hija y que no había logrado contactarla desde comienzos de octubre. El reclamo fue registrado mediante un correo electrónico remitido por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal, donde la madre dejó constancia de su creciente preocupación ante la prolongada desaparición de información sobre Lowrdez.

Tras la difusión de la angustia de Mabel, durante la mañana de este jueves la cantante dio señales de vida a través de sus historias de Instagram, en un video que resultó confuso y que no dejó claro si se encontraba en su domicilio o en otro lugar. En el clip, con voz entrecortada, poca señal y un entorno oscuro, Lowrdez se dirigió a sus más de 115 mil seguidores para explicar los días de silencio.

"Chicos me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes", expresó al inicio, mostrando los efectos de la enfermedad que la habría mantenido aislada, incluso de su madre. Con evidente molestia agregó: "No puedo creerlo, esto es terrible", mientras se tocaba la garganta.

En el mismo tono, continuó: "No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es". Finalmente, intentó tranquilizar a su público: "Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien", aunque la imagen no parecía condecir con su palabras.

Lowrdes Fernández

     

 

