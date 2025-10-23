Qué dijo Lissa Vera sobre la misteriosa desaparición de Lowrdez Fernández: “Nos dirigimos a denunciar...”

Fue así que desde Desayuno Americano (América TV) abordaron con preocupación el tema y mostraron desde el móvil el operativo policial en el domicilio de la artista en Palermo. Pero allí, el propietario del inmueble -quien no sería otro que la expareja de la cantante, Leandro García Gómez- declaró que Lowrdez ya "no vivía más allí" y que ya no tenía relación con la joven.

Por su parte, tras semejante revuelo mediático, lo cierto es que Lowrdez Fernández apareció a través de sus redes sociales, y con un confuso video que subió a sus historias virtuales de Instagram, aseguró molesta que sólo estaba enferma.

Embed

Qué dijo sobre su desaparición Lowrdez Fernández en el misterioso video que subió a sus redes sociales

La preocupación de Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, se disparó tras varios días sin tener noticias de su hija desde el 4 de octubre, lo que la llevó a presentar una denuncia policial. La situación generó alarma en torno a la integrante de Bandana, que finalmente apareció en sus redes sociales para explicar, a través de un video, los motivos de su ausencia y la falta de comunicación durante esos días.

Según consta en la denuncia, López informó a las autoridades que desconocía el paradero de su hija y que no había logrado contactarla desde comienzos de octubre. El reclamo fue registrado mediante un correo electrónico remitido por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal, donde la madre dejó constancia de su creciente preocupación ante la prolongada desaparición de información sobre Lowrdez.

Embed

Tras la difusión de la angustia de Mabel, durante la mañana de este jueves la cantante dio señales de vida a través de sus historias de Instagram, en un video que resultó confuso y que no dejó claro si se encontraba en su domicilio o en otro lugar. En el clip, con voz entrecortada, poca señal y un entorno oscuro, Lowrdez se dirigió a sus más de 115 mil seguidores para explicar los días de silencio.

"Chicos me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes", expresó al inicio, mostrando los efectos de la enfermedad que la habría mantenido aislada, incluso de su madre. Con evidente molestia agregó: "No puedo creerlo, esto es terrible", mientras se tocaba la garganta.

En el mismo tono, continuó: "No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es". Finalmente, intentó tranquilizar a su público: "Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien", aunque la imagen no parecía condecir con su palabras.