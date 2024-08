Lizy Tagliani mostró cómo quedó el cuarto que decoró para su hijo: el emotivo video

Embed

“La ansiedad me supera, les voy a mostrar algo. Espero que se pueda, que no pase nada, porque lo voy a mostrar despacito. Lo que más me di cuenta es que el amor, en general, es hermoso. Pero cuando ve a Sebastián, sale corriendo y lo abraza. Todo el tiempo me está mirando y está conmigo. Y nos llevamos bárbaro. Pero con Sebastián tiene una pasión como única. Y ahí me di cuenta que el amor nos sorprende siempre, y siempre hay un amor que no conocés. Y puede ser más grande cada vez que lo ves”, se la oye relatar a Lizy en diálogo con el programa “Arriba Bebé”, que compartió el ciclo del Trece.

E inmediatamente abrió la puerta de la habitación para mostrar cómo ambiento el dormitorio del inminente nuevo integrante de la familia. “No sé si se puede ver, bienvenidos. Esta habitación que está esperando el momento que llegue y que ya no se vaya nunca más de ahí, es lo que más estamos anhelando”, concluyó emocionada Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani confirmó que será mamá: "Llegó el momento de la vinculación con una personita"

En Telefe Noticias, Lizy Tagliani confirmó este lunes que va a ser mamá. La conductora dialogó con el noticiero y dio detalles del especial momento que está atravesando. "Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebas (Nebot) con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados", comenzó contando la comediante.

"No se puede hablar de la personita, ni datos ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo. Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos chochos porque fue todo como mágico", explicó Lizy.

Y agregó: "Una amiga mía me trajo hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa, me la da y pasa algo rarísimo. Me la trajo de Luján, y si vos vas ahí traés la de la Virgen de Luján. Mi mamá era muy devota de la Medalla Milagrosa. Eso fue el miércoles. Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y muy hermoso. Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción".

Más adelante, relató cómo fue el proceso de adopción: "Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado, tuvimos varias entrevistas, después vino la feria judicial y después nos dieron la autorización para que podamos conocernos. Nos conocimos y fue hermoso".

Ahí, la periodista Pilar Smith le comentó: "Qué rápido. Siempre son procesos muy largos el tema de la adopción. Hay varios casos en el espectáculo de muchos famosos que, por lo extenso, desistieron". "Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación", le respondió.

Por último, reflexionó la conductora de La Peña de Morfi: "Es una personita... Es cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien y ver todo un mundo tan duro y tan maravilloso con gente que se está ocupando de encontrarles una familia a esas personitas. Primero tuvimos una charla previa, precisamente para no llorar porque qué le vamos a llevar... ¿Angustia? ¿Llanto? Después cuando nos vimos fue hermoso. No lo podría explicar".