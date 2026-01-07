Thelma Fardin aplaudió en primera fila a Nico Riera en el debut de Sex en Mar del Plata: las fotos

Ana María Picchio Sex

SEX propone una experiencia teatral intensa, donde el cuerpo, el deseo, el humor y la música se combinan sin filtros. Desde su estreno original el espectáculo no dejó de crecer, consolidándose como una marca artística que trasciende el escenario y conecta con públicos diversos, en Argentina y en el exterior.

El mensaje es claro: SEX llegó a Mar del Plata para quedarse, hacerte pensar, divertir, jugar y desestructurar una manera de ver el sexo. Una obra que no pide permiso, que se disfruta sin culpa y que confirma que el teatro, cuando es audaz, sigue siendo imbatible.

Las funciones se realizan de martes a domingo, de 21.30h, en el Teatro América de Mar del Plata.

Cuál es la historia de amor entre Thelma Fardin y Nico Riera, y desde cuándo están juntos

La historia de amor entre Thelma Fardin y Nico Riera nació arriba de un escenario y fue creciendo entre ensayos, chicanas actorales y mucha insistencia. El flechazo se dio en 2023, cuando ambos coincidieron en los preparativos de la obra “Plagio”, dirigida por José María Muscari, donde interpretaban el mismo personaje pero en elencos distintos. Ese cruce inicial tuvo de todo: humor, picardía y una tensión que no pasó desapercibida.

Según contaron ellos mismos en distintas entrevistas, el primer intercambio fue tan teatral como el contexto lo ameritaba. Nico lanzó, canchero, “les dejamos el escenario caliente”, a lo que Thelma respondió sin quedarse atrás: “llegan los actores reales”. Ese ida y vuelta marcó el tono del vínculo desde el inicio. Sin embargo, ella no estaba del todo convencida: al principio rechazó varias invitaciones de él, escudándose en agendas llenas y compromisos laborales. Pero Nico no bajó los brazos y siguió insistiendo hasta que logró concretar una primera salida.

El romance se consolidó rápidamente y en julio de 2023 decidieron oficializar la relación con una serie de fotos desde la playa, donde se los vio relajados, cómplices y enamorados. Desde ese momento, la pareja empezó a mostrarse cada vez más unida, tanto en lo personal como en lo profesional.

Thelma Fardin y Nicolás Riera

Para mayo de 2024, el vínculo dio un paso más: comenzaron a convivir en Buenos Aires. En ese proceso compartieron públicamente algunas anécdotas sobre la adaptación a la vida cotidiana, especialmente en relación con sus mascotas, que también tuvieron que acostumbrarse a la nueva dinámica familiar.

El amor siguió fortaleciéndose y en diciembre de 2025 celebraron un año de relación consolidada, atravesados por proyectos en común y un fuerte acompañamiento mutuo. En ese camino volvieron a coincidir laboralmente en producciones teatrales como “Autocaravana” (2024) y “Motorhome”, además de una experiencia compartida en Villa Carlos Paz durante la temporada 2025, donde combinaron pareja y escenario en uno de los puntos teatrales más importantes del país.

Más allá del trabajo, ambos destacan que la clave del vínculo es el respeto por las carreras individuales y el apoyo diario. En enero de 2026, Thelma Fardin y Nico Riera siguen juntos, atravesando una relación madura, celebrando cumpleaños compartidos, proyectos a futuro y una historia que empezó casi como una provocación actoral y terminó convirtiéndose en una de las parejas más queridas del ambiente artístico.