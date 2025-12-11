¡Impactante regreso! Flor de la V vuelve al escenario con Muscari para una versión renovada de Sex: las fotos
Tras su paso por el espectáculo virtual en plena pandemia, este verano Flor de la V vuelve a los escenarios para ponerse al frente de Sex, el espectáculo sensación de José María Muscari. Aquí, las fotos de la espectacular presentación.
11 dic 2025, 11:22
Con fecha confirmada, en las últimas horas se confirmó el regreso de Flor de la V al mundo teatral. Será el 22 de enero de 2026 para liderar Sex, el show de José María Muscari que se presentará una vez más en el Gorriti Art Center. Luego de un parate de algunos años la actriz vuelve como anfitriona y figura principal de una propuesta que, podría decirse, aparece en un momento crucial de su vida y de su camino artístico.
Si bien Sex, Viví Tu Experiencia no resulta para nada ajeno a De la V, dado que su primera participación se produjo en la versión virtual allá por 2020 cuando irrumpía la pandemia que nos encerró por muchos meses, lo cierto es que la llegada presencial de la actriz y conductora en el show que explora la sexualidad marcará el séptimo año ininterrumpido de éxito.
El anuncio oficial de su incorporación desató un entusiasmo inmediato, dado que Flor regresa en su mejor versión, lista para desplegar eso que solo ella puede entregar —talento, presencia arrolladora, belleza, humor filoso, sensualidad, carisma escénico y una energía que electriza al público.
Con más de dos décadas de trayectoria, Florencia de la V es una figura clave en la cultura popular argentina. Actriz, conductora, productora, ícono de la diversidad y referente indiscutida de la escena, brilló en televisión, teatro y espectáculos masivos, convirtiéndose en una de las artistas más queridas del país. Su regreso al teatro porteño el próximo 22 de enero marca un hito que promete encender la temporada.
"Tenía ganas de volver al teatro y Sex llegó en el momento justo. Muchas veces me llamó Muscari y siempre le decía que no y acá estoy porque entendí que este espectáculo es una fiesta y tiene muchas aristas interesantes: se habla de diversidad, humanidad, sexualidad, no intenta adoctrinar a nadie sino abrir la cabeza", contó Florencia en la presentación oficial que se realizó en un restó de Palermo.
SEX nació en 2019 como una experiencia inmersiva única, con dirección de José María Muscari, producción de Paola Luttini y coreografías de Mati Napp. Desde entonces rompió todos los moldes: más de 800.000 espectadores, funciones agotadas, múltiples elencos, versiones en distintos formatos y una fuerza escénica que sigue mutando, creciendo y sorprendiendo.
Cómo será la agenda laboral de José María Muscari este verano 2026
Días pasados, en una charla exclusiva con PrimiciasYa con motivo de la graduación secundaria de su hijo Lucio, el director teatral José María Muscari había adelantado misterioso que tenía entre manos una sorpresa para la nueva temporada de Sex. Claramente se trataba del desembarco de Flor de la V, anunciado oficialmente en la tarde del miércoles.
Será entonces a partir del 22 de enero de 2026 cuando Flor se suba al escenario del Gorriti Art Center, bajo la dirección de Muscari y junto a Julieta Ortega, Gloria Carrá y un enorme elenco.
En tanto, este verano José María Muscari volverá a llevar este espectáculo de alto contenido erótico a Mar del Plata. Será otro elenco el que se presente en el teatro América de La Feliz a partir del 6 de enero de 2026.
Pero claro que antes de todo ello, el 2 de enero Muscari estrenará El divorcio del año en el Multiteatro de Buenos Aires con un elenco que promete ser una verdadera sensación. Con Fabián Vena y Juan Palomino a la cabeza, Guillermina Valdés, Rocío Igarzábal y Ernestina Pais completan el elenco de esta pieza que girará en torno a cuando el escándalo supera a la realidad.