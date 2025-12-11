¡Impactante regreso! Flor de la V vuelve al escenario con Muscari para una versión renovada de Sex: las fotos

Flor de la V 2

"Tenía ganas de volver al teatro y Sex llegó en el momento justo. Muchas veces me llamó Muscari y siempre le decía que no y acá estoy porque entendí que este espectáculo es una fiesta y tiene muchas aristas interesantes: se habla de diversidad, humanidad, sexualidad, no intenta adoctrinar a nadie sino abrir la cabeza", contó Florencia en la presentación oficial que se realizó en un restó de Palermo.

SEX nació en 2019 como una experiencia inmersiva única, con dirección de José María Muscari, producción de Paola Luttini y coreografías de Mati Napp. Desde entonces rompió todos los moldes: más de 800.000 espectadores, funciones agotadas, múltiples elencos, versiones en distintos formatos y una fuerza escénica que sigue mutando, creciendo y sorprendiendo.

Flor de la V Sex

Cómo será la agenda laboral de José María Muscari este verano 2026

Días pasados, en una charla exclusiva con PrimiciasYa con motivo de la graduación secundaria de su hijo Lucio, el director teatral José María Muscari había adelantado misterioso que tenía entre manos una sorpresa para la nueva temporada de Sex. Claramente se trataba del desembarco de Flor de la V, anunciado oficialmente en la tarde del miércoles.

Será entonces a partir del 22 de enero de 2026 cuando Flor se suba al escenario del Gorriti Art Center, bajo la dirección de Muscari y junto a Julieta Ortega, Gloria Carrá y un enorme elenco.

Sex la obra

En tanto, este verano José María Muscari volverá a llevar este espectáculo de alto contenido erótico a Mar del Plata. Será otro elenco el que se presente en el teatro América de La Feliz a partir del 6 de enero de 2026.

Pero claro que antes de todo ello, el 2 de enero Muscari estrenará El divorcio del año en el Multiteatro de Buenos Aires con un elenco que promete ser una verdadera sensación. Con Fabián Vena y Juan Palomino a la cabeza, Guillermina Valdés, Rocío Igarzábal y Ernestina Pais completan el elenco de esta pieza que girará en torno a cuando el escándalo supera a la realidad.