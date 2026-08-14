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Llega una edición especial de Pasión de Sábado con Marixa Balli en América TV

Marixa Balli se pondrá al frente del histórico ciclo de América junto a Alejandro, en reemplazo de Marcela Baños, quien se encuentra de viaje. La emisión contará con grandes shows en vivo y siete horas a pura música y diversión.

14 ago 2026, 14:00
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Llega una edición especial de Pasión de Sábado con Marixa Balli en América TV
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Llega una edición especial de Pasión de Sábado con Marixa Balli en América TV
Llega una edición especial de Pasión de Sábado con Marixa Balli en América TV

Este sábado, Pasión de Sábado tendrá una edición especial por la pantalla de América TV. Ante la ausencia de Marcela Baños, quien se encuentra de viaje, Marixa Balli se sumará a Alejandro para ponerse al frente del histórico ciclo tropical.

La conductora y empresaria será la encargada de acompañar una tarde cargada de música, ritmo y diversión, en una emisión que se extenderá de 13 a 20 horas.

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Además, el programa contará con importantes shows en vivo. Sonora Mazter, Walter Encina y La Orquesta Kaluqueña serán algunos de los protagonistas de la jornada y llevarán toda su música al escenario.

De esta manera, Marixa Balli vuelve a la pantalla de América con un desafío especial: reemplazar a Marcela Baños y conducir junto a Alejandro una nueva edición de Pasión de Sábado, uno de los clásicos de la televisión argentina.

     

 

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