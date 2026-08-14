Llega una edición especial de Pasión de Sábado con Marixa Balli en América TV

Este sábado, Pasión de Sábado tendrá una edición especial por la pantalla de América TV. Ante la ausencia de Marcela Baños, quien se encuentra de viaje, Marixa Balli se sumará a Alejandro para ponerse al frente del histórico ciclo tropical.
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Marixa Balli se pondrá al frente del histórico ciclo de América junto a Alejandro, en reemplazo de Marcela Baños, quien se encuentra de viaje. La emisión contará con grandes shows en vivo y siete horas a pura música y diversión.