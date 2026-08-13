La China Suárez mostró la "casa de los sueños" y un detalle volvió a echar leña al fuego con Wanda Nara

En ese escenario, la imagen compartida por Suárez adquiere una dimensión particular. Magnolia frente al piano, una enorme foto de la pareja detrás y, alrededor, una historia familiar atravesada por decisiones judiciales, viajes postergados y una permanente atención sobre cada movimiento.

Qué foto publicó la China Suárez con Mauro Icardi que podría tocarle una fibra sensible a Wanda Nara

En medio del extenso enfrentamiento judicial y mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia y el cuidado de sus hijas, la China Suárez volvió a captar la atención pública con un gesto en redes sociales que, por el contexto, podría resultar incómodo para la empresaria.

La actriz eligió compartir un collage compuesto por cuatro imágenes: en una se ve a su hijo Amancio jugando al fútbol, mientras que en las otras aparecen ella misma, Icardi y su madre. Sobre esas postales escribió un mensaje breve pero con fuerza: "La hinchada firme", acompañado por un corazón rojo.

Aunque en ningún momento menciona directamente a Wanda ni hace alusión explícita al conflicto con Icardi, el momento elegido y las fotos seleccionadas llamaron la atención. En plena disputa por sus hijas, la China expuso públicamente al delantero acompañando a Amancio y formando parte de esa escena familiar.

La publicación vuelve a poner en evidencia una tensión recurrente: mientras Icardi aparece presente y alentando al hijo de su pareja, persisten las críticas y las diferencias en torno a la relación que mantiene con las niñas que tuvo junto a Wanda.