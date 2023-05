Locho Loccisano no puede creer la elevada tarifa que le pasó un personal trainer y abrió el debate: "¿Es normal o flashea?"

Locho Loccisano

Como era de esperarse, el comentario de Locho no pasó desapercibido entre los usuarios y recibió diversas opiniones. Mientras algunos señalaron que era caro, otros salieron al cruce y le consultaron cuánto cobraba él por una presencia.

“Flashando estas vos que no valoras nuestro trabajo”, “Lo pago solo si me está entrenando La Roca o Arnold Schwarzenegger”, “Por esa guita más le vale que me venga a levantar, me ponga las calzas, las zapas, me lleve y me traiga todos los días, dos horas por lo menos”, “Pregunta, ¿cuánto cobras vos por hacer una presencia en un boliche? Creo que mucho más que lo que te paso el personal trainer...”, fueron algunos de los comentarios.

El video de la broma del mal gusto de Locho Loccisano a Silvina Luna

Locho Loccisano le jugó una mala pasada a Silvina Luna con un video que le pidió que haga para saludar a su abuela. Junto a su novia, Majo Martino, el ex participante de El hotel de los famosos le pidió un saludo a Silvina y le tendió una trampa.

Sentados en un sillón de una casa, el rubio prendió el celular y dijo: “Abu, mirá con quién estoy”. Entonces Majo y Silvina saludaban con la mano eufóricamente.

“Mandale un saludo”, le pidió Loncho y Luna no dudó en hacerlo. “Un beso enorme, estamos acá con tu nieto que es un amor”, entonces, el jurado de Canta conmigo ahora le dice bajito “Rosa” y agrega “Melano”.

Silvina juntó esa dos palabras y le mandó un cariñoso saludo a la supuesta abuela de su ex compañero que se moría de risa al igual que Majo cuando entendió el chiste que le habían hecho a su amiga.