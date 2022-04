Los 8 escalones del millón: la ganadora y la finalista tomaron una decisión que dejó mudo a todos 

“No. Te lo digo de corazón, le dejo mi lugar a otro”, contestó Patricia.

“Lourdes, claro, viniste por los dos millones, hoy no ganaste pero quedaste en esta situación. ¿Volvés a la noche?”, le preguntó entonces el conductor a quien había llegado a la final con Patricia.

La participante que se bajó de la final de Los 8 escalones del millón

“No, no vuelvo, prefiero que se lo lleve alguien más también”, fue la respuesta de Lourdes.

“María Eugenia, hoy a la noche segunda edición de Los 8 escalones del millón, ¿volvés?”, probó entonces Guido con la que había llegado más lejos después de ellas.

“Yo millón no tengo, así que sí”, arrojó la participante entre risas. “¡¡¡Ay, lo de hoy a la tarde!!! Dijo que no Patricia, dijo que no Lourdes, porque ya había ganado un millón, así que está acá con nosotros María Eugenia”, abrió el programa Guido.