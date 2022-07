Los demoledores posteos de Locho Loccisano luego de la traición de Lissa Vera en El hotel de los famosos

lissa y la familia.jpg Alex Caniggia, Lissa Vera y Martín Salwe, los sobrevivientes de 'la familia' unidos en las instancias finales de El hotel de los famosos.

Así el novio de Majo Martino, ya en su casa desde hace semanas debido a que las grabaciones del reality terminaron hace tiempo, se expresó a través de sus historias virtuales de Instagram tras verse al aire la clara situación traicionera de Lissa Vera.

Con una imagen de Alex, Lissa y Martín sentados juntos, Locho Loccisano aseguró "Se volvió a juntar la familia horrible", para luego agregar filoso -entre muchas otras que le hicieron llegar- un collage de fotos familiares en la que arrobó a sus padres y su hermana, bajo la inscripción "Mi familia de la que nunca tuve dudas". En tanto, en una tercera publicación compartió una demoledora frase que dice "No odies al traidor, míralo como el perdedor de una de las facultades más bellas que la raza humana posee: la lealtad", en clara alusión a Vera. ¡Tremendo!

Locho Historias traición Lissa Vera.jpg La reacción de Locho Loccisano al emitirse el capítulo de El hotel de los famosos en el que Lissa Vera muestra su juego, lo traiciona y muestra que 'la familia' nunca se quebró.

La artera traición de Lissa Vera a Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Anoche Lissa Vera se sacó la careta en El hotel de los famosos al traicionar arteramente a Locho Loccisano en el todos contra todos, demostrando que la familia nunca se rompió o quizás que en realidad es la más manipulable.

Lo cierto es que Locho se llevó un esguince en un dedo del pie como regalo del laberinto, no obstante logró ganarle a Walter Queijeiro convirtiéndose así éste último en el primer duelista para abandonar el reality. Pero un rato antes de la votación cara a cara para definir al otro duelista Lissa Vera rompió su promesa al vislumbrar en un tensa charla en la habitación sus dudas sobre votar a Alex Caniggia o Martín Salwe.

lissa vera locho loccisano walter queijeiro tración .jpg

Así, manipulada al extremo en los últimos días por el Emperador y Salwe, Lissa Vera terminó rompiendo su promesa al mandar al juego de la H a Locho Loccisano justificándose no querer seguir siendo víctima de tejes y manejes de los que siempre terminó arrepintiéndose, aunque paradójicamente lo fue una vez más.

Embed

"Ya no quiero más esta situación del cabildeo de yo te doy esto a cambio de protección... es muy Al Capone", disparó la ex Bandana escoltada por Caniggia y Salwe. "Yo saqué un beneficio porque pude descansar, pero las veces que hice favores nunca pedí nada a cambio. Y de repente digo, por qué tengo que estar haciendo esto, si yo no quiero hacer esto. Entonces pensándolo bien, honestamente no quiero votar a Alex ni a Martín... Entonces qué me queda... Voy a votar a Locho" concluyó Lissa mostrando su verdadera estrategia.