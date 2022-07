La desesperante noche de Lissa Vera en El hotel de los famosos: "Algo me aplastó..."

Lissa Vera pesadilla - algo me aplastó contra la cama.jpg Lissa Vera sufrió pesadillas en la suite de El hotel de los famosos, por lo que se salió corriendo y se fue a su cama junto a sus compañeros.

“Algo me aplastó contra la cama”, aseguró Lissa Vera a todavía en pánico. Pero Loccisano trató de hacerla razonar al decirle: “No te aplastó, es una pesadilla. Lissa, mirame, nada te aplastó contra la cama. Tranquila. No hay fantasmas, no hay espíritus, no hay esas cosas”.

Con el resto de los participantes del reality dormidos, la cantante admitió “No, no hay. Voy a quedar como una chiflada". Y reconoció "Sea lo que sea que me asustó, destilaba un odio. ¿Viste esa sensación? Ni siquiera lo puedo describir”. Pero Locho volvió a calmarla con un “Dormite, vos podes. Tranquila que yo estoy acá”.

Embed

Lissa Vera, fuerte chape en un boliche con cantante de cumbia y incumplimiento de contrato

Pese a que ya terminaron las grabaciones de El hotel de los famosos, las figuras que pasaron por el reality no pueden participar de programas ni eventos hasta que no terminen de emitirse todas las galas del ciclo de El Trece.

Según trascendió, eso figura en una de las cláusulas de los contratos que firmaron quienes decidieron participar del formato. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que una figura del reality trasgredió esa norma.

Liss Vera chape captura.jpg Lissa Vera a los besos en un boliche. Podría ser sancionada por la producción de El hotel de los famosos.

¿De quién estamos hablando? De Lissa Vera. Porque hace unos días en Intrusos mostraron imágenes de la ex Bandana en un boliche. Lissa estuvo a los besos con Santiago Ismael Torres, un reconocido cantante de cumbia.

Por haber ido a ese boliche, la ex Bandana podría recibir una sanción de parte de la producción de El hotel de los famosos.