Los fuertes dichos de Piñón Fijo en medio del escándalo con sus hijos

Ante la consulta de la panelista, quien le preguntó si era verdad que irá por el camino legal para poder ver a tus nietos, el conductor infantil le respondió: "Sí, yo solo hice un posteo y no agregué más nada".

"Todo lo demás son conjeturas de la prensa. Prefiero no agregar nada porque considero que va a ser un lío", agregó Piñón. Iavícoli se quiso sacar a duda y le preguntó, sin anestesia, "¿Lo que dicen es real, no los podés ver? Entiendo que es un momento difícil".

"Sí, gracias por entender", le contestó, y ante la duda de la panelista sobre si algo tiene que ver la separación de su ex pareja en este drama familiar, el payaso fue firme y precisó: "No estimes más nada por favor, entendeme".

El dolor de Piñón Fijo por una feroz interna familiar

Fabián Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, está pasando por un momento muy duro. El conductor infantil está distanciado de su hija, Sol, y hace un largo tiempo que no ve a sus nietos, según contaron en Intrusos (América Tv).

Días atrás, el animador subió una foto de su nieta, Luna, y escribió una frase, donde expresa cuánto extraña a la niña: "Mi loquita hermosa, nos volvemos a ver y disfrutaré de tus abrazos. #derechodenietos #derechodeabuelos".

"Fabián no la esta pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver", detalló Pablo Layús en el ciclo de Flor de la V.

El periodista también reveló que Piñón aún no conoce a León, el bebé de su hija. "Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce", añadió.

image.png

Por último, Layús indicó que, por el momento, el artista no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto. "Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos", concluyó.