Los insultos de Aurora, la hija de Eros Ramazzotti

Entonces decidió contestar de una fuerte canción de trap que subió a sus TikTok. Entre uno de sus párrafos dice que si no se llamara así podría ser o hacer cualquier cosa:

Embed

“Quizás, quién sabe, viviría en otro país. Tal vez sería un sacerdote, una brizna de hierba, una piedra".

"Apuesto a que no solo me rompen a mí, también me rompen a un hijo de abogado, médico y cualquier otra cosa que ha decidido seguir el mismo camino que sus padres, abuelos, tíos, porque te molesta que le puedas quitar el trabajo a otra persona”, continuó.

"Si no te llamaran Ramazzotti por el apellido, nadie te cagaría", indicó y agregó: “Al final elige al público, no hay un gen al que le importe, no se preocupen”.

Embed

Encontraron a Eros Ramazzotti a los besos con una periodista argentina

Los medios de Italia descubrieron al músico Eros Ramazzotti a los besos con una mujer. El artista se separó en 2019 de la madre de sus dos hijos, Marica Pellegrinelli, y no había vuelta a mostrarse con una mujer hasta ahora.

Cuando indagaron un poco más, descubrieron que se trata de Nadia Baalbaki, una periodista argentina de 33 años. La mujer, que es conductora del programa Punto de Encuentro en el Canal de la Ciudad y productora de contenido para la TV Pública, estaba en Milán por su emprendimiento de ropa.

La comunicadora y el cantante tuvieron el primer acercamiento por redes, fue Instagram que hablaron publicó la revista Caras. Eros Ramazzotti la invitó a almorzar y luego fueron a su casa donde pasaron juntos toda la tarde.

Luego del almuerzo caminaron un poco por la ciudad y fueron vistos por varias personas que aseguraron que se dieron besos.