Los tóxicos detalles de una nueva pelea entre la China Suárez y Mauro Icardi que involucra a Marcos Ginocchio

"En su momento hablamos de lo de Colapinto, y esta persona me cuenta que a raíz de todo el tema, obviamente, sale el tema de Marcos de Gran Hermano. La China le empezó a mostrar un par de fotos y Mauro le preguntó sobre esas cosas y la respuesta de la China fue evasiva", reveló Ochoa.

Y recordó: "Habíamos contado que el año pasado ellos trin..., de hecho Benjamín Vicuña se había molestado cuando en el cumpleaños de Magnolia Marcos Ginocchio apareció".

Luego, precisó: "La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice 'como esto no va para ningún lado quiero probemos vivir en casas separadas'".

Embed

Apareció el audio más repudiable de Wanda Nara contra la China Suárez y la dura respuesta de Mauro Icardi

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa sin duda por su momento más tenso después de separarse y que el futbolista blanqueó hace poco su romance con la China Suárez.

Desde las redes sociales, el futbolista y la actriz se muestran muy enamorados mientras que él mantiene un fuerte enfrentamiento en la Justicia con su ex esposa.

En el programa Desayuno Americano, América Tv, se mostró un explosivo y reciente audio de una picante conversación telefónica entre Wanda y Mauro, donde la mediática apunta fuerte contra la China Suárez.

Embed

"Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación", le decía Icardi a Wanda. A lo que ella le respondió: "Que las tengas con la angustia si vas a venir, decirles si vas a venir o no, estaría bueno, no jugar al misterio".

"Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar", arremetió Nara contra su ex.

Y el futbolista retrucó recordando el vínculo de ella con el cantante de cumbia 420: "Mirá vos, la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija. Y bueno, ¿viste como cambia todo?".

"Te fuiste a Brasil con tu noviecito y dejaste a tus hijas tiradas", desafió él. "Me fui dos días, ni en pedo me banco nenes ajenos en mi casa, no soy tan bolu..", le aclaró ella en una charla muy tensa.