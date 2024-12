Los videos íntimos que podrían perjudicar a Wanda Nara tras los duros audios de la China Suárez contra Pampita

Días atrás, Yanina había recurrido a las redes con otro de sus picantes publicaciones: “Tengo un video de Wanda, muy Vannucci cazando”, escribió, deslizando que tiene en su poder imágenes de la empresaria cazando animales, tal como lo hizo Victoria Vannucci con Matías Garfunkel años atrás (cuando estaban en pareja) y que había despertado el rechazo generalizado del público.

“¡Tengo un audio tremendo! ¡Si me autorizan, lo subo!”, añadió, remarcando en toda la información que le hicieron llegar en pleno conflicto mediático de la empresaria y el jugador del Galatasaray, y que estaría dispuesta a dar a conocer.

Yanina Latorre volvió a fulminar a Wanda Nara y la comparó con la China Suárez: "Es igual o peor"

"En A la tarde, en este momento, está Pochi de Gossipeame, la chupa or... de Wanda Nara, amenazando que va a mostrar audios donde la China critica a Pampita", comenzó diciendo Latorre en su programa radial de El Observador.

"Esto es el despecho, la marginalidad y la obsesión en su máxima obsesión. A ver.. después Wanda dice por qué la criticamos", remarcó Yanina.

"Que la deje afuera Pampita. Qué tiene que ver Pampita. Por qué ensucian el nombre de Pampita que no tiene nada que ver en esta. Y la China... ya está. Se lo cog... se lo quiere seguir co... están separados. Ella está de novia con L-Gante o no. Ahora parecen que están peleados", siguió la panelista de LAM, América Tv.

"No entiendo esta campaña, como me dijo a mí el otro día, 'no voy a parar hasta que la gente sepa quién es la China'. ¿Y vos quién sos? Igual o peor que la China. Porque te dedicás a mostrar audios, videos, chats, hacer falsas denuncias", cerró picantísima.