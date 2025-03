Lourdes se cansó de Furia y le dijo de todo luego de su ingreso a Gran Hermano

“¿Amaneciste bien con alguien nuevo en la casa?”, le preguntó Chiara a su compañera entre risas. En eso, Lourdes comenzó con su descargo y expresó: “Tuve nueva alarma, le dije 'la pu… que te parió”.

En eso, otros de sus compañeros que no estaban al tanto de lo sucedido le pidieron explicaciones y la joven comentó: "Me despertó ella. La conch... de tu hermana. Estaba re dormida porque me habían dado la pastilla y me levanté para eso. Me asusté".

"Recién acá me dijo 'despiértate nena'. La pu... que te parió. Está todo bien, pero bueno, pará", finalizó la participante con poca paciencia en la nueva convivencia.

Embed

La devastadora teoría de los participantes de Gran Hermano 2024 tras el ingreso de Furia: "Viene a..."

Anoche, Furia ingresó a la casa de Gran Hermano 2024 luego de haber conseguido un apoyo contundente del público en la placa por el Golden Ticket.

Los jugadores quedaron el shock al ver a la estratega cruzar la puerta de la casa más famosa del país. A los pocos minutos, todos estaban a su alrededor, intentando comprender el nuevo rumbo del reality.

"¿Qué quieren saber?", exclamó Furia. "Si el programa tiene éxito", lanzó Ulises Apóstolo. La entrenadora de crossfit evitó hacer declaraciones por el riesgo a ser sancionada.

"Lo acabo de certificar, está Furia entre nosotros", acotó el cordobés, respondiéndose a su consulta. "O no. Viene a levantar esto que es un desastre”, remató Santiago Algorta.

Lo cierto es que Furia le dio un impulso fuerte al programa en material de rating y habrá que esperar para ver si cumple con ofrecer el show que prometió en la campaña por el Golden Ticket.