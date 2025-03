Furia ya tuvo su primera y fuerte pelea en Gran Hermano 2024: así fue el duro cruce con Eugenia

“No le tengo miedo a nadie, y menos en mi casa”, deslizó picante la entrenadora mientras recorría la casa que la tuvo como protagonista excluyente un año atrás, lo que resonó fuerte en Eugenia quien no tuvo miedo alguno en enfrentarla.

“Ahora es mi casa, mami”, le respondió altiva Ruiz con un dejo de molestia por su presencia. “¡Ah, no sé! Creo que es la casa de los chicos primero”, retrucó inmediatamente Scaglione para remarcarle que ella no forma parte del plantel original de participantes. Pero Eugenia no se quedó atrás y se hizo valer al asegurar: “Ahora es mía también”.

En tanto, mientras continuaba su recorrido, Juliana no se movió de su postura e insistió picante: “No, no creo que sea tuya”. ¡Tremendo!

Rating: cuánto midió la vuelta de Furia a la casa de Gran Hermano 2024

Este lunes, en Gran Hermano 2024 (Telefe) hubo una gala muy especial que captó la atención de todos: reingresaron a la casa más famosa del país Juliana 'Furia' Scaglione y Claudio 'Papucho' Di Lorenzo.

A las 21.45, cuando comenzó el ciclo conducido por Santiago del Moro, la gala medía 10.5 de rating. En tanto, The Balls, el nuevo programa de entretenimientos de El Trece, hacía 5.7 puntos.

Más tarde, a las 22.04, el reality de Telefe alcanzaba los 15 puntos de rating mientras que el envío de Guido Kaczka medía 6.6 puntos. A las 22.35, cuando se conocía que Papucho volvía al certamen, el programa hacía 16 puntos.

Luego, a las 22.58, la show del canal de las pelotitas hacía picos de 17 puntos de rating. La serie El encargado (El Trece), por su parte, medía 4.5 puntos.

Para las 23.19, Gran Hermano seguía en ascenso y hacía 17.4 puntos de rating. A su vez, El encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella, medía 4 puntos.