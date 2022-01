Nancy Dupláa y Matías Martin: a 22 años de la separación se supo el verdadero motivo

image.png

Pero lo de Nancy y Matías parecía algo más que serio. Ellos se conocieron a fines de la década del 90, cuando ambas carreras prometían llevarlo muy lejos. Nancy había ganado mucha popularidad en "Montaña rusa", junto con Gastón Pauls entre otros, y luego "Verano del 98". Matías comenzaba a sumar horas y destacarse en los programas deportivos radiales.

Tras un dos años de relación Nancy quedó embarazada y en mayo de 2000 nació Luca, el primer hijo de ambos. Pero, fue en medio de ese embarazo que las cosas cambiaron. Todo cuando comenzó el rodaje de la tira y se cruzó Pablo Echarri. El primer capítulo se emitió el 3 de enero de 2000, cuatro meses antes del parto del bebé.

Matías Martin hace poco admitió que todo esto le costó mucho, más con un niño tan pequeño. Pero no hubo nada que hacer, el flashazo entre Nancy y Pablo fue fulminante y se la jugaron para estar juntos. El actor venía de terminar con Natalia Oreiro, quien en 2001 se casó con el músico Ricardo Mollo.

Pablo y Nancy se casaron siete años después y tuvieron dos hijos: Morena, que nació en 2003, y Julián -que nació en 2010. Matías Martin también rehízo su vida y se casó con Natalia Graciano en 2005, juntos también son padres de dos hijos más: Mía y Alejo.

Pablo Echarri reveló con qué galán le dio celos ver a Nancy Dupláa besando en ficción

Hace unos meses, Nancy Dupláa reveló en el ciclo de Pampita que "moría de celos" al ver que Pablo Echarri se besaba con Celeste Cid en la exitosa novela que se emitió por Telefe, "Resistiré".

"Era un momento muy especial, porque hacía muy poco que estábamos con Pablo y recién quedé embarazada. Se me mezclaron miles de cosas, él estaba en un momento espectacular, un chongo hermoso. Yo veía eso a la mañana y me veía en el espejo y era un tanque australiano", dijo la actriz con humor.

Al ser entrevistado, este sábado, Echarri se refirió a los dichos de su mujer y explicó: “Estaba basada (la tira) entre ciertas características sensuales y sexuales, entonces a veces el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que podemos tener unos y otros. Lo importante es conservar la libertad artística, la libertad de creación y mirar esas dudas a través del cristal de la confianza”.

Luego, sobre los sentimientos que le generaba a su esposa dijo: “Nancy se moría de celos con Celeste Cid, pero pasó tanto tiempo… Esta anécdota data de la misma cantidad de años que tiene mi hija, casi 18”.

Además, se animó a revelar que él también sintió celos al ver a Nancy besándose con Gonzalo Heredia en "Socias": “A mí me pasó también, me pasaba cuando compartía rubro con un actor más joven, porque ahí era desigual la pelea. Si es un viejo como yo me lo banco pero cuando es un pendejo, tienen otras herramientas y me sentía un poco inseguro".

Por último, y en diálogo con Catalina Dugli en su ciclo radial "Agarrate Catalina", por La Once Diez, dijo: "Me pasaba cuando hacía Socias y estaba con el amigo Gonzalo Heredia. Pero son chispazos, casi te diría que son sentimientos irracionales que no están atravesados por la razón y muchas veces te avergüenza ese sentimiento”.