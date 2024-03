El angustiante reclamo de Lucía a Gran Hermano tras frustrarse su reingreso a la casa

Lo cierto es que gracias al voto del público, el repechaje benefició a Catalina, Isabel y Joel, quienes están nuevamente dentro del reality desde el domingo pasado.

Lucía GH reclama su Golden Ticket.jpg

En tanto, este jueves Santiago del Moro anunció además del ingreso de nuevos participantes, también serán las eliminadas Sabrina y Denisse quienes volverán al juego el próximo lunes para competir por los 50 millones de pesos, gracias a los ya famosos Golden Ticket.

Sabrina y Denisse - GH2023.jpg

De esta manera, Lucía Maidana no pudo disimular su desconsuelo y enojo al mismo tiempo para con Gran Hermano, por dejarla afuera de toda posibilidad de reingreso. Y así lo hizo saber a través de su cuenta de X, al escribir tajante en la red social: “Me voy por una sanción, nunca me nominaron, no entro en repechaje y quedo afuera de los tickets! Una buena dale, prometo rating”.

Cabe recordar que luego de terminar su relación con su novia a su salida del juego, la futbolista salteña quería volver a la casa para reencontrarse con Rosina y confesarle sus sentimientos hacia ella. Ahora deberá esperar a que la uruguaya salga del juego para volver a verla personalmente y saber si su sentimientos son recíprocos.

TW Lucía Maidana bronca por quedarse afuera del reingreso de GH2023.jpg

Rosina avanzó con todo por Joel y Lucía escuchó la frase más dolorosa en Gran Hermano

Rosina Beltrán sorprendió con su declaración de amor a Joel Ojeda y esto podría romper el corazón de Lucía Maidana, quien al quedar eliminada de la casa de Gran Hermano, Telefe, confesó su amor por la uruguaya.

Mientras conversaba con Zoe Bogach recostadas en las camas de en una de las habitaciones, Rosina reveló cuáles eran sus sentimientos por Joel.

“¿Cómo sabías que Joel es el que me parece el más lindo de la casa?”, le consultó Rosina a Zoe, a lo que su amiga dejó en claro que se había dado cuenta de esto.

rosina joel.jpg

“Rosi, hasta un nene de tres años se da cuenta", le marcó Zoe. A lo que la uruguaya reaccionó: "¡Ay nena, pará!". "¿Cómo no lo voy a saber? Es obvio”, le contestó la rubia mientras las dos no paraban de reírse cómplices.

"Me está mirando la cámara, no puedo creer lo que acabas de decir", cerró Rosina al confirmar la atracción que siente por Joel, palabras que seguramente pondrán muy triste a Lucía.