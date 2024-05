Lucía reveló el romántico mensaje que Nicolás de Gran Hermano le mandó a través del amigo de Martín

Sin embargo, la vuelta de la salteña a la casa hace unos días para el congelados lo desestabilizó totalmente y por eso decidió expresarle sus sentimientos.

"Luchi, el quilombo que hiciste... Entraste en la casa y Flor y Nico, separados ayer", deslizó el conductor Diego Poggi. "Para mí la mejor parte fue cuando Facu le dice a Nico, “¿pero vos hablaste algunos de estos temas con Flor?”, acotó La Tora.

Ese fue el pie perfecto para Lucia, quien acto seguido confesó: "Ayer Facu me agarra en privado y me dice: “Nico me dio un mensaje para vos”. "Djo que me quería y que pensaba en mí", reveló.

Y finalizó: "Pobrecito… Encima ellos hablaban en código con una palabra, que era yo, pero no la voy a decir".

Gran Hermano: la total desilusión de Florencia Regidor con Nico Grosman tras el insinuante mensaje de Lucía Maidana

Florencia Regidor se mostró totalmente desilusionada con Nicolás Grosman al ver la reacción que tuvo al reencontrarse con Lucía Maidana en Gran Hermano tras la visita de la salteña a la casa en el Congelados.

"Nico, mirá. Dos opciones tenías... (por ella y su hermana gemela Jacinta). Chau, te dije que te esperaba afuera, te espero eh...", le dijo insinuante la joven a Nico ante la atenta mirada de Flor.

"¿Todo bien vos?", le consultó picante la salteña a la joven de Lomas de Zamora. Esta situación no le generó nada de risa de Flor quien luego de esto optó por evitar cualquier tipo de contacto con Nico.

"No quiero abrazarte", le dijo totalmente decepcionada Flor a Nico cuando él se le acercó al jardín para charlar con ella mientras estaba fumando.

En charla con Darío Martínez Corti en el living, Flor se sinceró sobre ese comentario de Luchi a Nico que no le gustó para nada: "A él le dijo 'te espero afuera' y a mí me dijo 'Flor capa' e 'ídola'. Eso es más sarcasmo...".

"Te está jodiendo...", le dijo el hombre por lo que hizo Lucía. "Sabes que a mí no me gustan las jodas Daro", le contestó ella con cara seria.

¿Podrán recomponer la relación Flor y Nico?