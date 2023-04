Luciana Salazar contó qué le responde a su hija Matilda cuando le pregunta por su padre

"Pero bueno, la vida te lleva al destino a veces. Uno quiere algo, pero la vida te termina llevando por otros caminos, aceptando las realidades. Y bueno, en base a lo que te pasa, ir para adelante. Es lo que me pasó y si las cosas sucedieron así, y tal vez con la familia tradicional, Matilda no hubiera estado en este mundo. Todo tiene un porqué", dijo.

En otra parte de la entrevista, Luciana reveló qué le dijo a su hija cuando ella le preguntó por qué no tiene padre. "Me pasó el año pasado, Matilda me empezó a preguntar. Vino el primer día del colegio, que vio a todos los papás y las mamás, y me dice 'mamá, ¿por qué yo no tengo papá?'. Y yo, le dije 'Matu, porque mamá quiso que sea solo mamá. Y así, vas a tener amiguitos que tienen solo mamá, solo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia'", sostuvo.

Matilda le respondió que ella quiere "tener un papá". A lo que la conductora le contestó: "¿Vos amás a mamá? ¿Estás contenta?". Y cuando la nena le dijo que sí, ella afirmó con seguridad: "Bueno, mamá quiere ser solo mamá". "Ahí se quedó y no me preguntó más", cerró Luciana.

Luli Salazar e hija.jpg

El imperdible video que subió Luciana Salazar de su hija Matilda: "Sos tan lo más"

Luciana Salazar es una mamá orgullosa. Aprovechó sus redes para mostrar el talento de su hija Matilda, de cinco años, y enterneció a todos sus seguidores.

La modelo subió un video a Instagram en el que se ve a Matilda tomando clases de canto. “No soy solo la que toma el té, también soy este ‘personaje’ como me llama mami”, escribió en la publicación. La rubia, al mostrar a su hija afinando, dijo: “Sos tan lo más”.

Embed

Los fanáticos quedaron asombrados por el talento de la niña y comentaron: “¡Bravo Matu! Tan chiquita y ya puede cantar una escala de 5ta”; “Tiene oído”; “Una futura artista en proceso”; “Me volví loca de amor”, entre otros mensajes.

Tanto madre e hija son fashionistas. En sus perfiles de Instagram, porque ambas tienen cuentas en esa red social, siempre muestran sus outfits combinados que no pasan desapercibido. Pero la moda no es su único interés. También las chicas disfrutan de salir a tomar el té, como lo han mostrado en reiteradas oportunidades.