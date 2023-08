Luciana Salazar disparó contra Martín Redrado tras los resultados de las PASO 2023

LUCIANA SALAZAR TW.jpg

Un poco más tarde, en sus historias de Instagram, la modelo disparó contra su ex, el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Redrado, con quien está enfrentada judicialmente.

"¡Feliz! Aunque sé que mañana el que se creía el próximo 'ministro de economía' va a seguir sin cumplir, ya que especuló con ganar para pagar los casi 19 meses que debe. La vida te paga con la misma de lo que sos, un perdedor", publicó contra Redrado.

"Ni las brujas y macumbas te sirvieron. Empezá a ser persona y la vida te lo va a recompensar. Karma", agregó enojada en una segunda historia.

LUCIANA SALAZAR HISTORIA IG1.jpg

LUCIANA SALAZAR HISTORIA IG2.jpg

Cinthia Fernández explicó cómo se dio la foto con Luciana Salazar que sorprendió a todos y de qué hablaron

Cinthia Fernández habló de su cara a cara con Luciana Salazar en un evento infantil donde llevaron cada una a sus hijas y luego de que circuló una foto que subió la periodista Paula Varela donde se las ve a todas muy cerca, luego de estar enfrentadas durante un largo tiempo.

Desde sus historias de Instagram, Cinthia se refirió a cómo se dio esa imagen grupal donde estaba también Luli y el gesto que tuvo ella luego de compartirla desde su cuenta.

“Contexto de la foto con Luli. En realidad, me dieron el mismo palco, no me pregunten si fue casualidad o fue a propósito, al lado de Luciana. Yo estaba con Flavio Mendoza y ella cae después”, comenzó Fernández.

Embed

Embed

Y explicó: “Viste que mis hijas son hermosamente mágicas y también son barderas. Claro, su hija vio que mis nenas estaban recontra divirtiéndose y se fue acercando. Y Luciana le decía a su hija ‘Matilda, vení’, ‘Matilda, vení’. Yo dije ‘ya está’. Amo que los chicos se diviertan y tengo como debilidad por eso”.

“Cuando la veo a Luciana incómoda, le dije ‘dejala, está todo bien’. Cuestión que después abro una bolsa llena de caramelos, cual madre irresponsable que amo malcriarlos, y le ofrecí un caramelo Matilda y me lo agradeció”, remarcó la madre de Charis, Bella y Francesca.

Y añadió: “Cuando nos vieron juntas, era muy atractivo pedirnos una foto y pasó Paula Varela que quería una. Sacamos ‘foto Hollywood low cost’ y justo Luciana quedó al lado mío. Juro que, si lo armábamos, no nos salía. Ahí, ella como que se aleja, pero después se dio que Mati termino a upa de una de mis hijas. Eso desactivó cualquier tipo de incomodidad”.

Y cerró picante: “Cuando se fue, saludó. Hace mucho que no cruzábamos palabra y no fue más que eso, no es que hablamos, ni nada. Fue una situación linda, de ver a nuestros hijos juntos. Yo la tengo bloqueada y ella también. Lo que Baclini no hizo, Disney pudo”.