Fuerte denuncia de un ex Gran Hermano contra Luciana Salazar 

Sin embargo, en el 2014 se fue a vivir a España. Y en ese destino comenzó una nueva vida: allá encontró el amor y se casó. Y además, se convirtió en actor de cine porno y todas las novedades sobre su carrera las suele compartir en sus redes.

Pero en los últimos días, Emiliano atraviesa una gran preocupación porque le cerraron su cuenta de Instagram, la cual la suele utilizar para mostrar sus trabajos. Y desde Madrid, en diálogo con PrimiciasYa, el ex GH manifestó: "Estoy bastante amargado porque hace varios días que me cerraron la cuenta de Instagram y por la cabeza se me pasan muchas cosas. Se me cerró la cuenta sin ninguna razón ya que me cuido mucho en lo que publico. Tengo la cuenta verificada y con un montón de seguidores que me costó conseguir".

Luego detalló: "Creo que puede venir porque hace poco me metí con alguien importante por algo que sucedió y se me cerró la cuenta. Hice un comentario y pasaron tres días, y me cerraron la cuenta. Pienso que pudo haber sido una persona quien mandó a que me cierren la cuenta y no entiendo que haya tanta maldad con alguien a quien le cuesta conseguir los seguidores que tengo".

Y al ser consultado sobre quién podría estar detrás de todo esto, arrojó de manera directa: "Para mí es Luciana Salazar, hace poco tiempo murió un amigo en común (Raúl Sotelo) y comenté en ese momento una foto de ella, y pocos días después me cierran el Instagram. Puse que ella se había olvidado de mi amigo, lo puso por bronca tal vez en ese momento. No fue nada grave lo que dije, pero da la casualidad de que me cerraron la cuenta al poco tiempo".

Sobre el motivo que habría enojado a Luciana, detalló: "Cuando viajé en noviembre a la Argentina y voy a la casa de mi amigo, que en paz descanse, surge un problema con un vecino de mi amigo que le contaba cosas a Luciana y de ahí creo que nace la bronca de ella hacia mí. Ese vecino le contaba que mi amigo y yo hablábamos mal de ella y no era así. Nunca hablé de Luciana con mi amigo. Cuando viajé en enero también Luciana se enojó porque seguía creyendo que hablábamos mal de ella. Y eso sumado a lo último que pasó, ella es una persona con poder y creo que es la responsable del cierre de mi cuenta", cerró Emiliano Boscatto.

Quién era Raúl Sotelo, el amigo de Luciana Salazar que apareció muerto en su departamento

Luciana Salazar vive uno de los momentos más tristes de su vida. Anoche, se enteró que Raúl Sotelo, su mejor amigo y confidente, fue encontrado muerto en su departamento de Palermo. “Lo mataron, no lo puedo creer. ¡Hijos de remil puta!”, señaló con dolor por la noticia.

Charles Raúl Sotelo era estilista y dueño de las barberías Bacan, una cadena que se inauguró en 2015 y cuenta con sucursales en Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa del Parque, Pilar y Villa Crespo.

Durante el fin de semana largo, el empresario se había mostrado en Ezeiza, donde en poco tiempo se abrirá un nuevo local de su franquicia.

La imagen conmovió a sus seguidores, que se enteraron de la tragedia a través de Luciana. En Instagram, solía compartir postales de su ahijado, con amigos, de sus viajes y de su físico trabajado.